¿Cómo combinar las botas UGG? 5 ideas de looks para lucir glam con esta tendencia

Las botas UGG son ese tipo de calzado que todas tenemos en nuestro clóset, ya sea para los días en lo que buscamos algo cómodo para nuestros pies o simplemente para mantenerlos calientitos, especialmente ahora que el frío del invierno ya se siente por todos lados. ¿Pero sabías que también puedes lucir glam con ellas?, el truco está en combinarlas con todo tipo de prendas y desprendernos de esa idea en la que sólo van con leggings, chándal y hoddies.

Pues al tratarse de una tendencia que dominará a lo largo del invierno, es decir, lo que resta del 2023 y el próximo 2024, son indispensables para llevar todo tipo de looks y por lo tanto de prendas, de ahí que incluso en redes sociales como TikTok y Pinterest ya se buscan todo tipo de ideas para llevarlas con outfits para una salida casual, para ir a la escuela e incluso para ir a la oficina cómoda y sin perder la elegancia. Es por ello que hoy te contamos cómo usarlas en las próximas semanas.

Las botas UGG cortas son las preferidas de la temporada. (Foto: Pinterest)

¿Cómo usar uggs en 2023?

Aunque este tipo de calzado lleva ya bastantes años con nosotras, lo cierto es que las tendencias actuales dictan que ya no se deben de llevar con looks de descanso, sino también apostar por lo glam. Así que asegúrate de dejar en el olvido los leggings, el chándal, las sudaderas y todas esas prendas calientitas, para apostar por la moda actual que incluye desde el cuero, hasta las minifaldas y las calcetas largas.

Si una de tus preguntas en los últimos días es cómo combinar las botas UGG y aún no tienes idea de cómo llevarlas sin importar la ocasión, aquí te compartimos la lista de prendas que no te pueden faltar en esta temporada invernal para lucir en tendencia. Asimismo, puedes tomar inspiración de las siguientes cinco ideas de looks para triunfar como toda una fashionista.

Medias negras

Minifaldas entalladas, tableadas, holgadas

Blusas de cuello alto

Chamarras de cuero

Cárdigans

Blazers

Jeans holgados y con el ruedo desgastado

Apuesta por prendas de colores neutros

Camisas

Gabardinas y abrigos

Bufandas

Pantalones acampanados

Las medias y minifaldas son la dupla ideal para presumir unas botas UGG pequeñas. (Foto: Pinterest)

¿Qué tipo de pantalones llevar con unas UGGS?

Sabemos que en el invierno muchas mujeres piensan dos veces antes de ponerse una minifalda, aún si está dentro de las tendencias de la temporada, ya que las bajas temperaturas pueden ocasionar incomodidad a la hora de llevarlas aunque se use un calzado y otras prendas calientitas. Es por ello que los pantalones se convierten en la mejor opción del 2023 y un error muy común es solo querer llevar los skinny jeans para resaltar las botas UGG.

Y es que ahora se llevan con pantalones más holgados como los famosos "para tiendas", los de corte recto o los acampanados, pues así se le resta protagonismo a nuestras botas sin sacarlas por completo del radar. Además, así se logra una imagen mucho más elegante que el dejarlas a la vista, especialmente cunado su diseño es solo de meter, pero un aspecto que es fundamental recordar es que en estos casos sí o sí hay que llevarlas con plataformas.

Los pantalones acampanados son ideales para llevar este tipo de botas. (Foto: Pinterest)

Botas UGG con plataforma: ¿cómo se llevan en 2023?

A lo largo del 2023 hemos sido testigos de que el calzado con plataforma regresó como una de las tendencias más fuertes y con cara al 2024 se resisten a salir de nuestro radar de novedades, de ahí que no sorprenda que en las también conocidas como pantubotas se puedan agregar unos centímetros extra a nuestra imagen y aquí te contamos todo lo que debes de saber para usarlas sin fracasar en el intento.

Si bien antes señalamos que cubrir las botas UGG con el ruedo de nuestros pantalones es una opción perfecta, lo cierto es que también se pueden dejar a la vista para que así resalten y la altura de la plataforma también nos ayude a ver más altas y estilizadas. Es por ello que los jeans con el ruedo doblado son una opción, aunque para agregar mayor simetría a los atuendos también puedes agregar capas con una gabardina o abrigo largo, así como blusas oversize.

¿Te sumas a esta tendencia? (Foto: Pinterest)

Botas UGG marrones, así puedes combinarlas

Amadas por unos y odiadas por otros, las botas UGG siguen consolidándose dentro del mundo de la moda y con el paso del tiempo también se han renovado para lucirse en distintos colores y modelos, aunque son las marrones las clásicas y que nunca pasan de moda. Es por ello que se pueden llevar en cualquier momento y lucir glam y como expertas en moda.

Para combinarlas las influencers e ideas en plataformas como Pinterest nos han dejado en claro que son los looks monocromáticos los ideales para sumarse a esta tendencia sin fracasar en el intento. Para ello no dudes en guiarte con:

Prendas en las que solo lleves el color marrón o caqui, ¡hasta en los accesorios!

Atuendos de colores oscuros como el negro para que sea en el calzado el toque de color, aunque también puedes añadir una chamarra a juego.

Los tonos neutros son los favoritos del momento para llevar las botas UGG. (Foto: Pinterest)