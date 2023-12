Receta fácil de un delicioso PANETTONE navideño con chispas de chocolate y SIN AZÚCAR

Las recetas de postres navideños son de lo más buscado durante esta época decembrina. Hay cientos de opciones que puedes preparar para sorprender a tu familia con sabores deliciosos y llenos de tradición.

Pero hay un antojo que definitivamente no puede faltar: El panettone de Navidad; un esponjoso bizcocho relleno de chocolate y frutas que es uno de los consentidos de las familias y no por nada es el más vendido de la temporada.

Hornear un panettone puede parecerte difícil si es la primera vez que lo preparas, sin embargo, después de ver nuestra receta, te darás cuenta de que es más sencillo prepararlo de lo que imaginas. Además, es una actividad que puedes realizar en equipo junto a tu familia para pasar un momento increíble en la cocina.

¿Te toca llevar el postre? Hornea este panettone sin azúcar que será la sensación de Navidad

¿Cómo hacer el panettone navideño con chocolate?

La receta de este bizcocho no contiene azúcar, para hacerlo más saludable y puedas disfrutar sin culpas durante toda la época navideña. Pero no te preocupes, porque está lleno de sabor y no notarás que no está endulzado.

Ingredientes:

Para la primera masa:

125 gramos de harina

1 taza de agua

10 gramos de levadura

Para la segunda masa:

2 yemas de huevo

1 clara de huevo

1/2 cucharada de sal

250 gramos de harina

Una cucharada de Stevia líquida

85 gramos de mantequilla

1 taza de agua

10 gramos de levadura

1 cucharada de agua de azahar

1 taza de chispas de chocolate 80% cacao

Ingredientes para el panettone navideño con chispas de chocolate

Hagamos la primera masa:

Calienta la taza de agua en el microondas por un minutos y luego añade la levadura y la disuelves. Agregas la harina y revuelves hasta que la masa quede homogénea. Dejas reposar por hasta que aumente su volumen. Este paso también lo puedes hacer la noche anterior para que la masa quede más esponjosa.

Hagamos la segunda masa:

Tamizas la harina con un colador y haces una forma de volcán en la mesa. Cuando quede lista, integras los ingredientes con la primera masa y los bates bien hasta que quede una mezcla homogénea y la unes a la harina tamizada. Vas a amasar muy bien para que la harina quede pegada a la segunda masa. Una vez que esté lista, añades las chispas de chocolate cuidando que queden bien esparcidas.

Colocas la masa de tu panettone navideño en un molde para pastel cubierto de papel encerado para evitar que se pegue. Procura que la mezcla quede uniforme y que el molde no quede completamente lleno, porque el bizcocho va a esponjar una vez que esté en el horno. Unta mantequilla derretida para que quede brillante y crujiente por fuera.

Hornea a 180°C por 40 minutos o hasta que hagas la prueba del palillo y salga perfecto.

El panettone queda extra sabroso con esta receta especial para Navidad

Una vez salido del horno, deja reposar tu bizcocho por media hora y ¡listo! Dinsfruta sin culpas de este panettone navideño sin azúcar que será uno de tus favoritos esta época.