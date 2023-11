5 beneficios de bañarse con agua fría en invierno

El invierno está a unos días de empezar y por eso ya se están registrando bajas temperaturas en el país. Hay personas que para mantenerse calientes suelen bañarse con agua de temperatura muy alta, sin embargo, esto podría ser contraproducente para nuestro bienestar, pues la mejor opción es ducharse con agua fría. Aunque esta idea parase una locura se ha demostrado que hay varios beneficios para la salud y el cuerpo humano.

De seguro haz escuchado alguna vez que es mejor bañarse con agua fría, incluso en invierno, pues es benéfico para la piel, el cabello y hasta para el sistema inmune. Hay gente que prefiere ducharse con agua muy caliente, no obstante, los expertos recomiendan que la temperatura no sea tan alta, ya que a la larga podría tener consecuencias y dañar la dermis, o los folículos de la cabeza.

Sigue leyendo:

Conoce cuál la temperatura ideal del agua para lavar tu cabello

¿Es bueno bañarse todos los días? Estudio de Harvard informó sobre los riesgos

El agua fría tiene varios beneficios para el cuerpo humano Foto: Especial

¿Cuáles son los beneficios de bañarse con agua fría?

Muchas personas de la farándula recomiendan bañarse con agua fría, incluso hay algunos que se meten a una tina con hielos. No obstante, no hay que llegar a esos extremos, pues solo basta con una ducha durante el invierno, y por que no, todo el año, pues así se mantendrán los beneficios que no solo ayudarán a tu piel y a tu cabello, también a tu estilo de vida, ya que refuerza el sistema inmune y te mantiene alerta.

Beneficios de bañarse con agua fría

Activa la mente y el cuerpo: algunos estudios afirman que después de que el agua fría toca la piel se activa el estado de alerta, por lo que es mejor la actividad mental y la lucidez, así como la capacidad de atención, y aumenta la productividad. Mejora la piel: de acuerdo a dermatólogos, el bañarse con agua caliente retira los aceites esenciales del cuerpo causando irritación y sequedad, por lo que es mejor tomar una ducha con temperaturas bajas. Fortaleza el sistema inmune: un estudio en Holanda concluyó que el bañarse con agua fría reduce en torno a un 30 por ciento las probabilidades de enfermarse, debido a que el cuerpo libera leucocitos, los cuales ayudan a combatir infecciones y otros padecimientos. Ayuda a conciliar el sueño: muchas personas se suelen bañar por la noche con agua caliente, no obstante, ducharse por las mañanas también tiene beneficios al terminar el día, pues después de un día muy activo, el cuerpo se relaja con mayor facilidad. Fortalece el cabello: El agua fría ayuda a prevenir la caspa y la caída del cabello, de igual forma, le da más brillo y evita que se reseque con facilidad, por lo que muchos expertos sugieren que las personas se laven la melena con agua de bajas temperaturas.