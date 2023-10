¿Es bueno bañarse todos los días? Estudio de Harvard informó sobre los riesgos

Bañarse diario es una actividad cotidiana para la vida de millones de personas en el mundo. Las duchas están relacionadas con la buena higiene, ya que el agua y el jabón ayudan a deshacerse de bacterias que causan el mal olor, así como de aquellas que se quedan adheridas a la piel. No obstante, siempre ha existido un fuerte debate sobre la frecuencia con la que las personas deben tomar un baño, puesto que en algunas culturas no es una acción que se realice todos los días. Por ello, investigadores de la Universidad de Harvard realizaron una investigación para conocer, con exactitud, con que frecuencia se debe realizar el aseo personal.

Las indagatorias, encabezadas por el científico y doctor Robert H. Shmerling, revelaron un dato impactante que ha dejado atónitos a millones de usuarios que leyeron la investigación oficial. Y es que, según los expertos, la salud de las personas puede verse deteriorada cuando el baño se realiza de forma diaria. De acuerdo con las investigaciones, las duchas cotidianas solo están recomendadas para quienes realicen actividades pesadas o estén expuestos a ambientes calurosos. Mientras que las personas que lleven un vida sedentaria y tengan la piel más frágil, solo deberán bañarse cuando sea necesario.

Los baños diarios solo están recomendados para quienes realicen actividades físicas o vivan en ambientes calurosos. Foto: Freepik.

¿Es recomendable bañarse diario?

Según la investigación, realizada por la Universidad de Harvard, el baño diario solo es recomendable para personas que se expongan a altas temperaturas, así como para quienes realicen actividades físicas o trabajos pesados. El hecho de no tomar una ducha diaria no está relacionado con una mala higiene personal, sino todo lo contrario, ya que abusar del baño puede ocasionar algunos efectos adversos para personas con piel sensible, las cuales pueden experimentar: irritada, picazón y sequedad y agrietamiento en la piel. Ante esta situación, los expertos exhortan a las personas a encontrar un punto de equilibrio y no abusar de las duchas.

De igual manera, la investigación reveló que al momento de tomar un baño, lo mejor es utilizar agua tibia y optar por productos suaves para el cuidado de la epidermis, esto con el fin de evitar la irritación y resequedad de la piel. Además, se aconseja que las personas se duchen utilizando jabones antibacteriales, los cuales matan bacterias importantes y dejan la vía libre para la aparición de nuevos patógenos repelentes. Cabe mencionar que los científicos también detallaron que la piel, por sí misma, puede mantener un equilibrio entre los microorganismos "buenos" y "malos".

Abusar de la ducha puede traer consecuencias negativas a la salud. Foto: Pexels.

¿Cuáles son los riesgos de bañarse diario?

"La piel normal y sana mantiene una capa de grasa y un equilibrio de bacterias 'buenas' y otros microorganismos", se lee en el documento compartido por la Universidad de Harvard. La investigación también detalló que tomar duchas frecuentes puede afectar el sistema inmune, reduciendo su capacidad de equilibrar los microorganismos que entran en contacto con la piel: "los baños o duchas frecuentes a lo largo de la vida pueden reducir la capacidad del sistema inmunitario para realizar su trabajo".

Finalmente, lo especialistas recordaron que para cuidar la piel es aconsejable consultar a un especialista, quien podrá establecer rutinas personalizadas, dependiendo de las necesidades de cada persona.

