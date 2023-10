Las botas cafés que reinarán este otoño-invierno 2023, 10 modelos que te harán brillar

No tenemos que especificar que las botas son el calzado predilecto de muchas mujeres, y si te preguntas ¿por qué? la respuesta es muy simple; son muy cómodas y tienen la versatilidad necesaria para adaptarlas al look que más prefieras. Desde un outfit cowboy hasta algo más sofisticado y elegante. Este otoño reinarán las botas de color café así que todavía estas a tiempo de conseguir cualquiera de estos modelos que ya son los más top de la temporada.

Cada estación del año es dominada por un color o varios colores en particular, en el otoño-invierno siempre predomina el color marrón espero especialmente el café, esto porque alude a los árboles que comienzan a secarse y al tono que empiezan a tomar las hojas cuando empiezan a marchitarse. Y regularmente los colores de la temporada deben predominar en las prendas, accesorios y calzado en tendencia. Si quieres estar a la moda y usando lo más novedoso en cuanto a estilismo de botas checa este top.

No dudes en armar looks fuera de serie | Foto: Pinterest

Botas cafés: el elemento imprescindible en el armario

Las botas cafés son un calzado indispensable en cualquier guardarropa durante el otoño-invierno 2023. Pero no cualquier par, de acuerdo a las tendencias actuales, existen varios modelos que se destacan. Unos de los que más salen a relucir son los botines de piel o gamuza en tono café, una elección clásica y versátil. Otro modelo que ha permanecido en las tendencias son las botas vaqueras por su corte recto y elegante y que aunque no lo creas se pueden combinar con una variedad de estilos de ropa.

Botas altas de tacón

Este calzado estilo equino, es uno de los más fáciles de usar elige color chocolate o mocha, lo puedes llevar con mini vestidos pero también con faldas holgadas y llevarlas por debajo, los jeans no pueden faltar en este estilo. Estas botas son más usadas en vinipiel porque su uso rudo lo amerita más, elige aquellas que tengan una suela cómoda pero nunca a ras del piso.

El estilo más usado es vini pie color mocha | Foto: Pinterest

Botas vaqueras cafés, la tendencia que regresa

Las botas vaqueras cafés se han convertido en un imprescindible en temporadas pasadas y ahora vuelven a protagonizar en este 2023. En el street style, hemos visto una variedad de diseños de botas vaqueras cafés pero sin duda alguna el tono cinnamon es el que marcará tendencia este año. Algunas de estas incluyen:

Botas vaqueras con detalles bordados, un clásico que nunca pasa de moda.

Diseños con puntera cuadrada, para un toque moderno y chic.

Modelos con tacón alto y fino para un look más elegante.

Las botas vaqueras cafés no solo le aportan el toque cute a tu look, también cómodas y perfectas para mantener tus pies calientes en los días fríos del invierno. No importa cuál sea tu personalidad o tu estilo, seguro encontrarás unas botas vaqueras cafés que se adapten a ti y te hagan brillar esta temporada.

Elige las que lleguen a la pantorrilla | Foto: Pinterest

Botas slouchy

Las botas slouchy representan la unión perfecta entre comodidad y moda. Este tipo de botas, caracterizadas por su diseño holgado y arrugado, se han convertido en un elemento esencial en los armarios para este otoño-invierno 2023. Las podemos encontrar en diversos estilos y colores, sin embargo, las botas slouchy en tonos cafés son las que están dominando las tendencias.

Combínalas con mini vestidos o faldas largas | Foto: Pinterest

Botines de tacón

Los botines son un plus otoñal pero también para todo el año, este 2023 los más populares son los de suela track, de plataforma y metálicos. En este estilo opta por el tono caramel o marrón. Te sugerimos la suela alta de tacón cuadrado o en V. En cuanto al frente se estarán usando botines picudos.

Úsalos con cualquier estilo de jeans | Foto: Pinterest

Botas altas

Un look con botas altas pone la atención en nuestras piernas, y querrás verte usando este calzado. Hay más variedad en este estilo, desde el tacón en aguja alto y pequeño, así como el cuadrado. En cuanto a texturas las de telas con gamuza o tipo piel serán las más usadas; el tono sepia es un gran cómplice para combinar con gabardinas y prendas de invierno.

Las botas largas le dan un plus a tus piernas | Foto: Pinterest

¿Por qué elegir botas cafés para el otoño-invierno 2023?

Existen varias razones por las que las botas cafés son una elección acertada para el otoño-invierno 2023. Primero, su versatilidad. El color café es neutral y se puede combinar con una amplia gama de colores y estilos, lo que las hace perfectas para cualquier outfit.Además, las botas cafés se presentan en una variedad de estilos y diseños, desde botines elegantes hasta botas robustas, por lo que puedes encontrar el par que mejor se adapte a tu estilo personal y necesidades.

Finalmente, el café es un color que evoca la temporada de otoño-invierno, lo que las hace ideales para usar durante estos meses. Por tanto, si buscas un calzado que sea versátil, estiloso y en sintonía con la temporada, las botas cafés son la opción perfecta.

