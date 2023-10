Botas altas: errores que no debes cometer al combinarlas con tu outfit

Estamos en la temporada de empezar a usar todo tipo de botas para el otoño-invierno. Este 2023 las protagonistas serán las botas largas, calzado que se vuelve el protagonista de nuestro look a la hora de usarlo, pero más vale que las uses correctamente porque no queremos que en lugar de tener un look de 10 lo tengas de menos 5. Y es que, es muy fácil cometer errores a la hora de combinar nuestros looks por eso debes saber qué es lo que no debes hacer a la hora de usar botas largas.

Un look con botas altas pone la atención en nuestras piernas, y aunque no seas una experta en moda, querrás verte usando este calzado adecuadamente para que no solo te luzcas con tus botas, hagas una combinación que enamore. Así que toma nota de los errores que no debes cometer a la hora de armar un outfit con este calzado.

Las botas largas quedan perfecto con mini vestidos | Foto: Pinterest

Errores comunes al usar botas largas

Usa el tamaño adecuado para tu estatura

Si eres bajita lo indicado es que no uses suela plana porque al ponerte botas largas automáticamente se acortará tu figura, lo ideal es 8 cm de tacón. Pero Si eres muy alta usar tacón será demasiado para ti porque te sugerimos suelas planas. El consejo es usar las botas de acuerdo a la proporción de nuestro cuerpo.

No uses botas largas con medias oscuras

Otro error muy común que se comete a la hora de usar botas largas, es querer combinarlas con medias oscuras, pero esto no es del todo malo, las medias oscuras no se recomiendan porque nuevamente harán que las botas se pierdan, lo correcto es usar medias transparentes, con figuras o lunares para resaltar tu calzado.

Es mejor que uses medias transparentes | Foto: Pinterest

No uses botas con leggins de diferente color

Un look muy popular a la hora de usar botas largas son los leggins, pero por favor no cometas el error de usar tu leggin de un color y las botas de otro, si lo usarás de esta manera tendrán que ser del mismo tono las dos piezas.

No uses leggings de diferente color a tus botas | Foto: Pinterest

No uses botas largas con pantalones sueltos

Esta combinación solo está permitida si eres alta, pero con la condición de que afiances tu figura con un cinturón en la cintura de lo contrario parecerás un costal de papas. Si eres bajita definitivamente no es buena opción porque nuestro cuerpo se verá como atrapado entre todas las telas y no queremos quedarnos ahí, por el contrario, queremos destacar junto con nuestras botas.

Cuida tus pantalones con botas altas | Foto: Pinterest

¿Qué estilo de botas largas se usarán esta temporada?

No cabe duda, todas las mujeres amarnos las botas y solo estamos esperando la temporada para usarlas. Pues este calzado es perfecto por su versatilidad y además nos ayuda a vernos más chic o si queremos muy elegantes. Cómo cada año, las firmas de moda apuestan por modelos y formas específicas para el otoño-invierno y este 2023 hay modelos que se volvieron atemporales pero también llegaron otros nuevos y estos son los modelos más populares para el año.

Botas altas punta afilada de vini piel o gamuza

Botas de suela track

Botas vaqueras

Botas con plataforma

Botines suela curva

¿Cómo deben quedar las botas altas?

Las botas altas deben ajustarse bien a tus piernas para garantizar tanto comodidad como estilo. Algunas botas altas se diseñan para tener un aspecto un poco caído, pero la mayoría deben evitar abrirse en la parte superior. Estas deben quedarte un poco ceñidas pero cómodas.

| Foto: Pinterest

Es esencial asegurarte de que hay espacio suficiente para meter jeans pitillos o mallas, pero no tanto como para que la pierna se deslice de atrás hacia adelante. La clave está en encontrar la bota alta adecuada entre la multitud de diseños, el "estilo que mejor te identifique".

Las botas altas son un calzado versátil que puede servir, tanto para looks diarios, como para estilismos de fiesta. Con las botas altas arriba de la rodilla puedes destacar tu estilo otoñal y si tienes una camisa oversize y un par de botas altas que lleguen a cubrir gran parte de tus muslos, ¡ve por ellas!

