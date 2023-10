Botas negras largas: así puedes usarlas durante el invierno para conquistar las calles

Cuando hablamos de estilo y elegancia en la temporada de Otoño-Invierno 2023, pocas cosas son tan estéticamente atractivas como un par de botas altas de cuero negro, ya que estas piezas tienen el poder de hacerte sentir impecable en cada paso que das, por lo que son el secreto de estilo de las fashionistas más destacadas en esta época del año, elevando cualquier conjunto de lo ordinario a lo extraordinario en un abrir y cerrar de ojos.

Y si eres amante de las botas altas en color negro, tengo buenas noticias para ti ya que esta temporada donde el frío comienza a adueñarse del ambiente, ha traído consigo nuevas tendencias en donde este calzado se convierte en el absoluto protagonista de cualquier look; desde las clásicas siluetas de punta afilada hasta diseños biker y con caña XL que realzan tus piernas, el calzado invernal demuestra su poder y versatilidad en la moda contemporánea.

La clave radica en la elección precisa del modelo, ya que la amplia variedad de puntas, acabados y tacones puede hacer que la búsqueda de las botas perfectas para complementar tu estilo se convierta en un reto.

Fotografía: Pinterest.

3 outfits con botas largas para verte aesthetic durante el invierno

Y es que no es casualidad que las botas larga en color negro ya sean consideradas un clásico dentro del mundo de la moda, ya que desde hace varios años hemos visto su constancia dentro de las pasarelas y aunque no han tenido un regreso triunfal, sí es cierto que se han mantenido como una opción por si lo tuyo no son los zapatos de tacón, ya que estas botas tiene la capacidad de agregar elegancia y modernidad a cualquier conjunto, siendo el comodín ideal para la temporada. Si estás dudando entre comprar un par de botas o no, aquí te muestro algunos outfits con este calzado para que hagas la inversión más inteligente y que se apegue a tu estilo personal.

Ya sea para una reunión con amigos o para explorar un festival de otoño, estas botas te llevarán por todos los caminos con un estilo impecable asegurado.

Fotografía: Pinterest.

Botas extra largas con minifalda

Las botas ajustadas de piel en tonalidad negra y caña XL continúan siendo protagonistas destacados en la escena de la moda, atrayendo la mirada de las entusiastas de las tendencias y, especialmente, conquistando los corazones de las expertas en estilo de esta temporada ya que su apariencia es espectacular cuando se combinan con prendas diminutas como minifaldas, vestidos cortos o blazers oversize que realzan la figura, transformando prendas básicas en conjuntos que son ideales para llevar desde el día hasta la noche, creando un impacto duradero por lo que el incorporar estas botas a tu armario es una elección inteligente que añade versatilidad y estilo a tu vestuario de temporada.

Las botas altas ayudarán a crear un efecto estilizador ya que ayudarán a que tus piernas se vean más altas, sin importar si tienen tacón o no.

Fotografía: Pinterest.

Botas biker con conjunto monocromático

De acuerdo con el street style, si prefieres un enfoque más tradicional, las botas biker son ideales, puedes combinar estas botas con un total look en negro compuesto por pantalones de vestir y camisas a tono. Una forma de llevarlas que está en tendencia es colocándolas por encima del pantalón, lo que logra un resultado relajado y natural, sin dejar de lado el estilo y la elegancia que caracterizan a este calzado. Ya sea que optes por un estilo más refinado con las siluetas puntiagudas o te inclines hacia la audacia de las botas biker, el elemento común es que unas botas altas negras son un imprescindible en tu guardarropa para esta temporada.

Su capacidad para elevar cualquier conjunto y su adaptabilidad a diversos estilos hacen de ellas una elección acertada que no puede faltar en tu repertorio de moda.

Fotografía: Pinterest.

Botas con broches y vestido midi

Las botas inspiradas en la equitación continúan cautivando a las amantes de la moda, especialmente los modelos que presentan hebillas metálicas y un tacón ancho que añade un toque distintivo al conjunto y, de acuerdo con las expertas en moda, lograr un estilo aesthetic no requiere exageración, sino más bien la elección de piezas que se destaquen y eleven el conjunto sin esfuerzo aparente, por lo que combinarlas con vestidos midi es una elección audaz que te permite expresar tu estilo de manera distintiva, ya que estos vestidos no solo aportan un toque de modernidad, sino que también crean un contraste interesante con el estilo ecuestre de las botas, logrando así un look equilibrado y elegante.

Estas botas, originalmente diseñadas para montar, han encontrado un lugar especial en el mundo de la moda, convirtiéndose en un elemento esencial para aquellas que buscan un estilo único y auténtico.

Fotografía: Pinterest.

Además de la sofisticación que cargan consigo estas botas, éstas proporcionan una mayor cobertura, protegiendo tus piernas del frío, la humedad y los vientos invernales, ya que al cubrir más piel, mantienen tus piernas y pies más cálidos. De la misma forma, las este calzado ya es considerado un clásico de la moda invernal, debido a que combinan fácilmente con una amplia gama de atuendos y añaden un toque elegante y estilizado a tu aspecto.

