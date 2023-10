Suéteres tejidos: cómo usarlos para verte fabulosa y a la moda durante la temporada otoño-invierno

Los suéteres con tejido de punto nunca deben faltar en los días lluviosos o muy fríos pues para el clima adverso resultan ser unos grandes aliados. Una de las ventajas de esta prenda es que los puedes combinar con muchos estilos, como looks formales, casuales, y elegantes. Esta temporada de otoño-invierno comienzan a hacerse presentes así que si todavía no tienes uno en tu armario es momento de que lo consigues, te sugerimos buscar tonos marrones, verde o rojo que van muy acorde con la temporada, pero si quieres darle más vida a este suéter escoge un color negro o blanco y lo podrás usar también el siguiente año.

El clima frío definitivamente no es un punto negativo para sacar nuestros mejores outfits, al contrario, es la temporada perfecta para luir prendas únicas y darle a nuestro look un toque fabuloso. Sin embargo, debido a que sí son temporadas con bajas temperatura, debes seleccionar las prendas con las que no te mueras de frío y aún así luzcas fenomenal, entre ellas los abrigos, las bufandas y por su puesto los suéteres de punto.

Para quienes prefieren llevar looks sensuales y coquetos los suéteres de punto crop-top serán sus aliados | Foto: Pinterest

Suéteres tejidos de moda para usar en otoño invierno

Suéter tejido de colores

Cuando termina el verano una de las piezas predilectas son los pantalones de vinipiel o de cuero porque estos son calientitos pero no demasiado para todavía usarlos en el otoño. Además de que estos pantalones le aportan el toque sofisticado a tu look, hacen que te veas a la moda y elegante. Y para que además estés en tendencia con tu outfit agrégale un suéter de punto oversize; este look es perfecto par aun día de oficina.

Los pantalones de vinipiel se llevan perfecto con los suéteres de punto | Foto: Pinterest

Suéter largo tejido

No le temas a los vestidos en invierno, este estilo es el ideal para que lleves cuando hay clima frío, y si quieres verte linda y con lo último en moda, debes tener uno para estos días de bajas temperaturas y te aseguramos que no te vas a congelar. Para que además luzcas muy trendy usa unas botas largas o botines y combina con una chaqueta de cuero o abrigo largo.

Los vestidos de puntos son la pieza predilecta del invierno | Foto: Pinterest

Suéter tejido con botines

Para looks casuales pero no demasiado informales, los suéteres de puntos son grandes aliados. Lo único que debes de hacer es combinarlo con tu jeans favoritos y botines, pueden ser de plataforma, tacón cuadrado o con suela chuck. Algo que no debes pasar por alto es que el color de tu suéter siempre debe destacar con tus pantalones, es decir si eliges la prenda de arriba en color llamativo, usa jeans en un color claro y al contrario si vas a usar pantalones oscuros, lleva un suéter claro.

Combina tu suéter con botas o botines | Foto: Pinterest

Suéteres tejidos de moda

Los outfits más casuales siempre van acompañados de unos tenis y son más acordes para looks escolares, días de descanso o para salir con amigos. Este estilo consiste en combinar tu suéter tejido con los sneakers más chic que tengas en tu armario, agrégale unos jeans en tendencia como sikinny o mom y tu look estará de 10. En este caso el suéter tejido es abierto, pero si prefieres uno que sea cerrado lo mejor es que lo uses dentro de tus pantalones.

Para looks casuales usa tenis de plataforma de preferencia lisos | Foto: Pinterest

Suéter tejido para mujer con pantalón de vestir

Los suéteres tejidos se ven muy lindos con pantalones de vestir, especialmente los de talle alto y con pinzas, si quieres verte formal y a la moda puedes usar tenis, botines e incluso mocasines. El suéter tejido si es overzise puedes llevarlo con un pequeño doblez en la parte frontal sino simplemente mételo en tu pantalón.

Esta prenda combina muy bien con pantalones de vestir | Foto: Pinterest

¿Dónde venden suéteres tejidos?

Debido a que es una prenda de temporada, actualmente hay muchas tienes de fashion style que venden suéteres tejidos entre las más populares destacan Zara, Stradivarius, Mango, H&M, Shein y en tiendas departamentales también los hay. Su costo va desde los 350 hasta los mil pesos, dependerá de la calidad del estambre con el que esté elaborado

