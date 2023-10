Otoño: 3 ideas para combinar una falda larga de mezclilla y te luzcas con outfit

Si crees que las faldas son exclusivamente para usarlas en el verano es totalmente falso, esta prenda puede usarse prácticamente todo el año aunque con variaciones y adaptaciones especiales al clima, también los cortes y textura van cambiando conforme avanzan las estaciones. Este otoño-invierno llega a apoderarse de los guardarropas la falda demin larga con abertura en la parte frontal o lateral.

Las grandes firmas de moda, apostaron por las faldas vaqueras y lograron posicionarlas en una de las prendas favoritas para la temporada, el color mezclilla, café, beige y blancas serán las más sobresalientes en los meses venideros y si no tienes idea cómo combinarla, no te preocupes te daremos varias ideas que te servirán de inspo para lucirte con tu outfit.

Las faldas vaqueras pueden llevar la abertura al frente o lateral | Foto: Pinterest

Ideas para combinar falda larga demin

Falda denim con tenis

Los tenis al ser un clásico por excelencia en nuestro clóset son necesarios para usar con cualquier prenda, en este caso para combinarla con la falda vaquera solo tienes que agregar unos tenis sneakers o de plataforma, una t-shirt estampada y listo. La playera puedes usarla metida en la falda o con un nudo al frente para darle el toque cool.

Una forma de hacer un look casual con falda vaquera es agregándole tenis | Foto: Pinterest

Look formal con falda denim

Si quieres hacer de la falda denim un look más formal lo único que debes hacer es agregarle una blusa, puede ser en satín, tela de temporada o de algodón. Para llevarla adecuadamente en el otoño puedes agregarle unas botas largas tipo piel y un cinto. Juega con los colores, pero balancea las tonalidades, el azul mezclilla es fácil de combinar, puedes también usar un juego en negro o beige.

Usa botas largas tipo piel para darle elegancia a tu look | Foto: Pinterest

Falda denim con cárdigan

Esta temporada no pueden faltar los suéteres de punto o cardigans, y le van fabuloso a los looks con falda vaquera, incluso este estilo te puede servir para verte sofisticada pero no demasiado si no buscar estar tan elegante. Puedes combinar el cárdigan con el color de tus botas o también le puedes agregar unos botines o tenis de plataforma.

Los suéteres son un infalible de la temporada, aprovéchalos | Foto: Pinterest

¿De qué otras formas puedo combinar una falda vaquera?

Las faldas vaqueras también son ideales con crop-top | Foto: Pinterest

Revoluciona tu look y dale un toque único con una falda vaquera blanca, café o beige | Foto: Pinterest

