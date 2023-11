Así puedes preparar un platillo delicioso con las flores de cempasúchil de la ofrenda de Día de Muertos

Uno de los elementos que siempre están presentes en el altar de Día de Muertos son las flores de cempasúchil, las cuales muchas veces, una vez que se levanta la ofrenda destinada a los fieles difuntos, son tiradas a la basura, desaprovechando su extraordinario sabor, porque aunque no lo creas son un festín digno de un rey.

Al ser cultivada durante una etapa específica del año, las preparaciones con flor de cempasúchil suelen ser bastante exóticas y aromáticas, pues, con el objetivo de potenciar el sabor de este elemento natural, se utilizan diversas especies, las cuales pueden ir desde sabores picantes como la canela y la cúrcuma, hasta endulzantes más sutiles como la vainilla y los clavos de olor. Así que si este año quieres darle un uso especial a las flores de cempasúchil, será mejor que te animes a incluirlas en una receta de temporada que es perfecta para esta época de frío, ya que además de servirse calientita, tiene un sabor ancestral irresistible.

No dudes en probar esta deliciosa receta con flores de cempasúchil / Foto: Pinterest

Receta con flores de cempasúchil fácil y rápida

Si eres una persona fanática de las cremas, este platillo es perfecto para ti, y lo mejor es que no le caerá mal a tu estómago, ya que a pesar de incluir productos lácteos, tiene como protagonista a la flor de cempasúchil, la cual las comunidades prehispánicas utilizaban para combatir problemas intestinales tales como el empacho, la diarrea y el vómito, sin mencionar que es un remedio natural para los cólicos menstruales, literalmente una maravilla de flor.

Lo que vas a necesitar para llevar a cabo esta exquisita preparación es bastante fácil de conseguir y la combinación de sabores que obtendrás te va a sorprender, así que será mejor que cuanto antes consigas:

3 tazas de flor de cempasúchil

1/2 cebolla picada finamente

1 ajo mortajado

45 gramos de mantequilla

50 gramos de harina

1 taza de crema

1 litro de caldo de pollo

Sal y pimienta al gusto

Si lo deseas, también puedes agregar una pizca de jengibre rallado a tu preparación / Foto: Pinterest

Modo de preparación de la crema de cempasúchil

Primero que nada hay que aclarar que no importa si no eres muy diestra en el mundo de la cocina, ya que esta preparación es super fácil de hacer y no requiere de mucho tiempo. Para empezar lo que tienes que hacer es lavar y desinfectar perfectamente las flores de cempasúchil, las cuales posteriormente vas a dejar escurriendo, mientras que en un sartén aparte pones a derretir mantequilla.

Una vez que se haya hecho líquida la mantequilla será momento de agregar la cebolla y el ajo, para cocinar hasta que se vean transparentes, momento en el cual agregarás sal al gusto al tiempo mientras sigues revolviendo para que los ingredientes se integren. Todo esto debe ser en fuego bajo para evitar que la crema se te suba y termines haciendo un desastre en tu cocina.

¿Te atreves a probar esta deliciosa receta? / Foto: Pinterest

Ya que lance el primer hervor agregarás la harina y seguirás removiendo, enseguida añadirás la crema y seguirás mezclando para después agregar la flor de cempasúchil misma que integrarás con movimientos envolventes. Por último vierte el caldo de pollo y sigue revolviendo la mezcla.

Ahora lo que sigue es pasar la mezcla a la licuadora y moler hasta que la flor se haya triturado por completo y la crema adquiera un color naranjita. Este será el momento para regresar la crema a la lumbre, añadir un poco de pimienta negra y rectificar que esté bien de sal. Hierve la por otros 10 minutos retírala del fuego y acompáñala con rebanadas de pan artesanal.

