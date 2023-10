En traje de baño rosa, Ninel Conde se luce arriesgada y con el estilo de Barbie desde la playa: FOTOS

Las famosas no dejan de demostrarnos que el otoño también es el momento perfecto del año para darse una escapada a la playa con la cual causar furor, presumir los resultados del gym en la figura y por supuesto, lucirse con los outfits playeros más trendy que mujeres de todas las edades pueden llevar. Mientras María León enamoró a la red con su trikini neón, Ninel Conde cautivó con un traje de baño de dos piezas.

De esta forma, Ninel Conde elevó la temperatura y flechó a sus 5.9 millones de seguidores en Instagram, quienes inmediatamente la llenaron de halagos con comentarios como "bella" y "diosa", además que aplaudieron la disciplina que la ha llevado a presumir una figura torneada y llena de curvas. Por si fuera poco, una vez más la actriz y cantante se lució como una verdadera diva al sumarse al estilo de Barbie, que este 2023 ha sido uno de los favoritos.

¿Le robarías el estilo? (Foto: IG @ninelconde)

FOTOS: Ninel Conde se luce en traje de baño de dos piezas rosa

A través de su cuenta oficial de Instagram, el "bombón asesino" compartió un nuevo reel para presumir en video cada uno de sus atributos y su gusto por la moda, pues no dudó en llevar el color rosa en su bañador de dos piezas, con el que demostró que sigue siendo la tonalidad preferida del otoño. Para la ocasión no pasó desapercibido un tono pastel que denota feminidad, elegancia, discreción e incluso romance y sensualidad.

De acuerdo con la cantante de "Me complace informarte", para llevar un outfit influenciado por el Barbiecore no sólo hay que lucir el color rosa pastel, sino también un diseño de punto para darle volumen y un toque romántico a la imagen, además que esto le da volumen al traje de baño hasta hacerlo relucir de más. Por otro lado, no se puede ignorar el estilo clásico y moderno con el que la famosa de 47 años arrebató suspiros.

Y es que al combinar el corte triangular en el top para llevar también un cautivador escote en forma de "V" con el cual mantiene la imagen clásica de los bikinis, aunque ese toque atrevido se logra con cintas delgadas por detrás del cuello y la espalda, mismos que también permiten lograr un bronceado uniforme. Cabe destacar que esta es solo la primera parte con la que Ninel Conde impuso moda en las últimas horas.

Así luce el traje de baño de la famosa. (Foto: IG @ninelconde)

En su traje de baño colorido y femenino también destaca un panty de tiro alto que marca todavía más las curvas naturales del cuerpo, aunque este corte más elegante sólo se aprecia en la parte frontal, pues para también presumir una imagen coqueta y sensual, la actriz llevó un diseño de tanga con la que arrebató suspiros al posar de espaldas. Como era de esperarse, su cátedra de estilo se complementó con joyería plateada para elevar su outfit al punto más alto.

"Pinky promise…. Están listos para su fin de semana? Que van a hacer ? Los leo …", fue el mensaje que Ninel Conde usó para acompañar sus fotos en bikini; mientras que sus fans no tardaron en llenarla de elogios por su espectacular figura y lección de estilo. "Hermosa", "reina", "eres lo más bello que tiene este mundo eres perfección" y "eres lo más bello que tiene este mundo eres perfección".

Ninel Conde en bikini: 3 looks con los que ha roto la red

Esta no es la primera vez que la famosa se luce en redes con los trajes de baño más trendy de la temporada, pues a lo largo del verano eclipsó a muchas celebridades con los looks más cautivadores, femeninos y modernos que hoy merece la pena recordar. ¿Le robarías el estilo?

En su colección destacan diseños de marcas de lujo. (Foto: IG @ninelconde)

Los colores claros son sus favoritos. (Foto: IG @ninelconde)

Ninel Conde siempre impone moda con estos looks. (Foto: IG @ninelconde)

