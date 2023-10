Eclipse Solar 2023: ¿cómo puedo proteger a mis mascotas durante el fenómeno astronómico?

Falta menos de un día para que comience uno de los fenómenos astronómicos más esperados de la última década. Este sábado 14 de octubre se podrá apreciar en una parte del mundo un eclipse solar anular, México será uno de los grandes privilegiados en poder observar el espectáculo, aunque solo en algunos estados, y para las personas que van a apreciarlo deben recordar que para mirarlo es necesario usar unos lentes especiales ya que verlo directamente puede afectar nuestra vista y ocasionar daños irreparables.

La humanidad cuenta con la información necesaria y al alcance de todos para saber que no podemos observar el eclipse solar anular de manera directa, pero este acontecimiento también será percibido por los animales, especialmente para nuestras mascotas, pues ellos saben perfectamente cuando algo en la naturaleza está a punto de ocurrir. Y por si no lo sabías debes cuidarlos durante este espectáculo visual para que no corran ningún tipo de riesgo.

El anillo de fuego será un gran espectáculo pero debe verse con cautela | Foto: Pexels

¿Cómo cuidar a mi mascota del eclipse solar anular de 2023?

El eclipse afecta a las mascotas, no las obligues a ver el eclipse

Si tienes perritos o gatitos una de las primeras recomendaciones es que por ningún motivo los debes colocar en una posición específica para que vean el eclipse, es decir que no pongas su cabeza mirando al cielo, porque igual que los humanos, su vista corre un grave riesgo al mirar directamente este fenómeno astronómico. Entonces, si tu vas a salir a mirar el eclipse, lo más conveniente es que no lleves a tu mascota contigo para que no expongas a ningún peligro, lo mejor es que esté dentro de un lugar donde no pueda mirar el cielo por un par de horas, especialmente si vives en alguno de los estados donde se verá a plenitud.

No coloques gafas en los ojos de tu mascota

Aunque las gafas para nosotros son de gran ayuda, la realidad es que además de que para ellos son más incómodas, no hay evidencia científica que respalde que estos anteojos funcionen igual para ellos. Es probable que los lentes no les ayuden en nada y terminen afectados sus ojos, así que definitivamente no lo hagas ni con tus perros, gatos, pajaritos u alguna otra mascota que tengas en casa.

No permitas que su vista se dañe | Foto: Pexels

¿Cómo proteger a los perros del eclipse solar? No los saques a pasear durante ese tiempo

Las mascotas suelen ser muy listas, especialmente los perros y los gatos, así que no los saques a pasear en el momento que ocurra el eclipse, al menos no cuando esté a plenitud, pues durante la caminata pueden mirar el cielo por instinto o durante alguno de sus movimientos y como lo dijimos anteriormente, esto puede ser perjudicial para su salud.

¿Qué comportamientos tienen los animales ante un eclipse?

Durante el tiempo que dura el eclipse solar, algunos animales pueden comenzar a comportarse como si estuviera anocheciendo por lo que su comportamiento comenzará a tornarse diferente. Nuestras mascotas saben identificar perfectamente el día de la noche por lo que es probable que en el eclipse se vayan a descansar e incluso, se duerman.

Los perros, gatos e incluso pajaritos pueden comenzar a dormirse | Foto: Pexels

¿Cuáles son los daños a nuestros ojos al ver el eclipse directamente?

De acuerdo con la American Academy Of Ophthalmology de Estados Unidos, mirar directamente al sol pude producir grave daño a los ojos. Mirar directamente al sol, aún por un corto período de tiempo sin tener la protección correcta, puede dañar la retina de forma permanente. Inclusive puede causar pérdida total de la vista, conocida como retinopatía solar.

Hay solo una forma segura de mirar directamente al Sol, ya sea durante un eclipse o no: a través de filtros solares especiales para ese propósito, estos filtros solares se utilizan en los “anteojos para eclipses” o en visores solares manuales. Deben cumplir las normas mundiales altamente específicas conocidas como ISO 12312-2.

No uses gafas comunes porque no cuentan con el filtro adecuado para ver el eclipse | Foto: Cuartoscuro

Hay que tener presente que los anteojos de Sol comunes, aún los muy oscuros, o los filtros artesanales, hechos en el hogar no son seguros para mirar el sol. Así que no debemos arriesgarnos a ver el eclipse con alguno de estos accesorios.

¿En qué estados de México se verá mejor el eclipse?

Este evento podrá observarse con mayor claridad en el hemisferio occidental, es decir Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica pero solo en algunos puntos se verá en la fase completa. En México se podrá ver a plenitud en Yucatán, Campeche y Quintana Roo, mientras que en otros puntos del centro del país también podrá verse aunque de manera parcial.

El eclipse se podrá ver entre 1 y 2 horas | Foto: Heraldo Digital

Durará entre 1 y 2 horas en la mayoría de los lugares, dependiendo de desde dónde lo mires. Durante el eclipse, el cielo se oscurecerá, aunque no tanto como durante un eclipse solar total.

SIGUE LEYENDO

¿Cómo y a qué hora ver el eclipse de octubre desde la CDMX?

Eclipse Solar 2023: 7 ciudades en Yucatán en donde podrás admirar el fenómeno al 100%