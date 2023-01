Las pestañas de colores reinarán este 2023 y así debes llevarlas

"No me gusta quedarme con una sola cosa. En las pestañas no me gusta (llevar) puro negro, sino meterle el pop de color o algo con lo que se vean diferentes y no como normalmente son", dijo Fergy, de 28 años, a El Heraldo Digital sobre esta nueva tendencia que está causando furor dentro del mundo de la moda y la belleza, misma que ya promete ser la favorita de este 2023. Entre las principales razones de su popularidad no sólo destaca que ya las llevan muchas famosas e influencers, sino también que le da un toque distinto a la mirada y a los ojos.

Para Fergy, al igual que para otras mujeres extrovertidas, las pestañas de colores no representan una tendencia más de belleza, sino una forma de complementar su personalidad. Sobre ello, agrega que aunque para muchas personas se trate de "un colorcito", ayuda en muchos más aspectos como complementar todo el look. De hecho, esto último es lo que ha convertido a las extensiones en una apuesta muy popular, ayuda a tener una mirada muy cautivadora, pues el volumen y lo rizado dab ese efecto de perfección aún sin siquiera haber aplicado rímel o complementado con maquillaje, una técnica a la que incluso recuren figuras como Paulina Peña Pretelini.

Belinda es una de las famosas en sumarse a esta tendencia. (Foto: IG @belindapop)

¿Cómo se llevarán las pestañas este 2023?

Las extensiones de pestañas de colores son una tendencia que pueden llevar personas de todas las edades, aunque según las lashistas son las mujeres más atrevidas quienes suelen darles una oportunidad para renovar su imagen entera. Con esto en mente no sorprende que personas jóvenes ya estén luciendo ese pop de color en las comisuras de los ojos, o que las más adultas las luzcan con un toque nostálgico. Pues esta apuesta no es tan nueva como parece y quienes usaron rímel de colores como violeta, azul, rosa o rojo lo sabrán mejor que nadie.

Sin embargo, el 2023 llegó a sacar nuestro lado más divertido y cautivador, de ahí que las pestañas más glamurosas y alejadas de las tonalidades negras sean las protagonistas. Y es que así como Fergy puede lucir un toque azul, verde o morado, hay quienes prefieren conseguir todo tipo de efectos y por qué no, hasta un poco de glitter para lucir a la moda y un estilo único. Es por ello que El Heraldo Digital también conversó con la lashista Lilia Gabriela Paredes Rubio, quien nos contó todo lo que hay que saber por esta fiebre por el color.

"Existen fibras de diferentes colores, texturas, con glitter, neón, que brillan en la oscuridad. Ya es una tendencia y se ha evolucionado (en la técnica) y justamente surgen más tonos como los degradados. Hay varias opciones para crear arte en los ojos porque al final es eso te permite crear", dijo.

Fergy se atreve a experimentar con el color en sus pestañas. (Foto: El Heraldo Digital)

Al crear este tipo de arte en las pestañas también se debe tener en cuenta que se pueden personalizar según gustos o estilos. El claro ejemplo es que hay quienes apuestan por combinar el estilo clásico en negro dejando el color para la orilla de los ojos, o bien, aplicar todas las extensiones con este pop, creando difuminados o hasta mezclando varios tonos.

"También están los glitters, que le puedas adquirir ciertos pops de color, piedritas y cositas en las esquinitas. La gran ventaja es que puedes mezclar crear y tus propios diseños, tus propias combinaciones, trabajarlas todas en color, con negros degradados, efecto ombré, con glitter", precisó sobre quienes buscan un estilo diferente a lo convencional.

La especialista agregó que a pesar del furor que estas técnicas están logrando en la actualidad, todavía hay mujeres que no se atreven a probar esta tendencia "porque les de miedo" o porque sus actividades diarias se los impiden. A pesar de ello, resalta que pueden lucir con esta estética llamativa al menos una vez o con algún pretexto como una fiesta o época, y si al final no resulta del agrado de la persona, se puede regresar a la base negra, pero siempre de la mano de un profesional por lo que también llama a evitar:

Acudir a sitios no profesionales

Arrancarlas por propia cuenta, ya que el adhesivo requiere de productos para removerlo

Maquillarlas o aplicar rímel, pues dañan la extensión de pestañas

Una correcta aplicación nunca debe ir sobre la piel. (Foto: El Heraldo Digital)

Finalmente, es importante resaltar que de seguirse los cuidados básicos para mantener las extensiones de pestañas cada aplicación puede durar de dos a tres semanas y posteriormente acudir al retoque, ya sea para retirar el color por completo o lucir nuevas tonalidades en los ojos. En una visita al estudio de belleza de Lilia Gabriela Paredes Rubio comprobamos la larga lista de opciones y tonos a usar como:

Pastel

Neón

Degradados, con la raíz de un tono y la punta de otro

Blancas

"Me gustaría decirle a las chicas que se animen a probar estas tendencias de las extensiones de pestañas; hay muchos mitos y realidades de portarlas, pero siempre y cuando vayas a un lugar seguro y a donde hagan las cosas bien, la salud de tus ojos no va a correr ningún tipo de riesgo alguno", concluyó.

Lilo's beauty lab aplica extensiones de colores en las pestañas. (Foto: Cortesía)

Son perfectas para mujeres de todas las edades. (Foto: Cortesía)

SIGUE LEYENDO

De Barbie a tribales: estas son las tendencias de uñas para el 2023

Belleza: el doctor Luis Gil revela los 5 procedimientos estéticos favoritos de las estrellas

Bob carré, el corte que le favorece a todo el mundo y es el favorito de Hailey Bieber

San Valentín: 5 diseños de uñas minimalistas con corazones ideales para una cena