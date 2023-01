Protege tu piel en invierno con esta eficaz y rápida rutina de cuidado facial

El cuidado de la salud se torna elemental en los meses de invierno, más que nada en regiones del país en las que se registran descensos bruscos de temperatura y la piel del cuerpo suele ser una de las que más resienten estas alteraciones climáticas. Sin importar si hace frío o te expones al sol y el viento invernal, el daño que pueden ocasionar estas condiciones pueden reflejarse en un corto tiempo.

Es por ello que en esta ocasión te traemos una rutina de cuidado personal, y también facial, para proteger tu piel durante toda la temporada invernal. Se trata recurrir a productos de cuidado y belleza personal fáciles de conseguir y a precios accesibles para todos. El objetivo de este procedimiento rutinario es hidratar tu rostro, reducir la inflamación y fortalecer la barrera de la piel durante el tiempo que dure el invierno.

Este procedimiento hidrata tu rostro, reduce la inflamación y fortalece la barrera de la piel. FOTO: Pixabay

Protege tu piel con esta rutina de cuidado facial

Se recomienda que al momento de realizar esta rutina apliques primero los productos más ligeros y enseguida los más densos. Por ejemplo; tonificador, sérum y crema hidratante. Aunque parezca extraño hacerlo en invierno, se recomienda exfoliar la piel con regularidad incluso durante el invierno. Pero hacerlo un par de veces a la semana contribuirá a eliminar las células muertas y a desobstruir los poros.

El agua fría es muy benéfica para el rostro ya que ayuda a prevenir la sequedad. FOTO: Pixabay

Hecho esto, los productos hidratantes podrán penetrar mejor en tu piel y así cumplir su función. Una vez que procedas a secarte la cara, se sugiere dejar a un lado las toallas y usar las gasas, de esta manera también ayudarás ligeramente a exfoliar tu piel. Enseguida, puede utilizar retinol, un gran aliado de tu piel durante el invierno, ya que ayuda a atenuar las arrugas y le da vitalidad. Además que es muy útil para tratar el acné.

Una de las sugerencias más importantes es que se recomienda darse duchas de agua tibia, no caliente, para ayudar a la piel a retener mejor la humedad. No hay que olvidar que el agua fría es muy benéfica para el rostro ya que ayuda a prevenir la sequedad. Una vez que te has bañado, ponte crema hidratante aún con la piel húmeda, esto ayudará a absorberla mejor e hidratar la piel.

Cuida tu piel del sol todo el tiempo

La vitamina E es una gran aliada, así como otros suplementos. FOTO: Pixabay

Utiliza un humificador, ya que te permitirá mantener la piel y el cabello hidratados. Usarlo durante la noche hará que el aire gane humedad y la piel se sentirá más cómoda e hidratada. Otro elemento básico para el cuidado facial durante todo el año, y en especial en invierno, es la crema de protección solar, de esta manera evitarás que tu piel se deteriore y previenes la aparición de arrugas.

Úsala con regularidad y de preferencia adquiere una que sea hidratante. No te olvides de tomar vitaminas durante esta temporada, ya que ayudan a fortalecer tu piel, uñas y cabello durante el invierno. En particular la vitamina E es una gran aliada, así como otros suplementos que incluyan vitamina D, C, cinc y probióticos.

Procura secarte bien el pelo, sobre todo antes de salir a la calle, el truco está en secarlo después de la ducha o el baño. Utiliza un limpiador suave durante el invierno, recuerda que cuando hace frío se suda menos. Usa uno libre de ingredientes como el ácido salicílico o sustancias exfoliantes. Finalmente, y para complementar el cuidado de tu piel, usa aceite capital en las puntas de tu pelo, ya que favorece la hidratación. Se sugiere aplicarlo antes de ir a dormir para permitir que sus propiedades hagan efecto.

