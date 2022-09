¿Tienes el cabello teñido? Estos son los 5 infalibles pasos de cuidado para que luzca hidratado y sano

Las personas que se han teñido el cabello saben que una melena procesada requiere de cuidados específicos y si tú eres alguien que ha pintado su pelo y no sabe cómo brindarle la vitalidad e hidratación necesaria, a continuación te mostramos cinco cuidados infalibles para que tu tinte luzca radiante, pero también destaque por su estar sano, fuerte y pigmentado adecuadamente.

1.- Reduce la frecuencia en el lavado

Mientras menos laves tu cabello es mejor, esto se debe a que el shampoo y el agua retiran el pigmento del tinte y pierde su brillo natural, esto no significa que no debas bañarte de pies a cabeza, si no que intentes al menos dos días consecutivos no mojarte el cabello. Lo puedes proteger con alguna bolsa de plástico a la hora de entrar a la ducha o bien te recomendamos que implementes en tu rutina de limpieza el lavado de cabello con shampoo seco.

Reduce los días de lavado en tu cabello. Foto: Especial

2.- Reduce el uso de las herramientas de calor

A pesar de que te guste tener una melena totalmente lacia y para ello hagas frecuente uso de la plancha de cabello, lo cierto es que los procesos de calor son terribles para el cabello en general, pero en cabello con tinte las consecuencias pueden ser aún más graves.

No estamos diciendo que te deshagas de tus tenazas o tu plancha, sin embargo, intenta reducir el uso siempre y cuando no sea sumamente necesario que emplees calor para peinar tu cabello y cuando realmente debas usar estos aparatos, de preferencia que sea a temperatura mínima.

3.- No te olvides de las mascarillas

Una vez a la semana o mínimo dos veces al mes dedica un tiempo específico para el cuidado de tu cabello a través de mascarillas, esto ayudará a tu melena a darle un boost de nutrición, lo que a su vez verás reflejado en el nivel de hidratación que tienes en la fibra capilar. Lo ideal de las mascarillas es que las apliques de la raíz a la punta y esperes un tiempo paciente de 15 a 30 minutos para enjuagar.

Las mascarillas la mayoría de las veces se aplican de raíz a las puntas. Foto: Especial

4.- No prolongues el tiempo entre retoques de tinte

Quizá la lógica nos diga que si esperamos más tiempo entre que nos pintemos el cabello menos daño se provocará en él, sin embargo, si dejas pasar un período extenso entre los retoques es probable que la colorista que te tiñe el cabello necesite intensificar los tratamientos para regresar al color inicial, es por eso que resulta bastante importante que te hagas los retoques de tinte en el momento indicado.

5.- Elige un buen shampoo

Es importante que distingas que no es lo mismo tener el cabello por ejemplo platinado en balayage, o bien, con colores de fantasía, es por eso que necesitas utilizar un shampoo específico para tu tipo de cabello, el cual también debe ser compatible con el tipo de proceso de tinte que te hiciste, además de que debes de verificar que éste sea libre de sulfatos agresivos, lo cual podría deteriorar mucho la salud de tu cabello.

