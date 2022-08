Natalia Téllez: Así puedes recrear sus looks con menos de 500 pesos

Natalia Téllez es una de las conductoras más queridas de la televisión mexicana, pues con su carisma ha sabido llegar a todo tipo de público desde programas hasta series en donde ha presumido su talento como actriz y ha terminado de cautivar a sus fans; sin embargo, no es en lo único en lo que destaca, ya que su estilo a la hora de vestir también ha causado sensación, sobre todo este verano en el los looks boho-chic se convirtieron en una de las mejores tendencias a seguir.

Pues Natalia Téllez sabe cómo lucir este estilo de la forma más femenina y elegante, ideal para cautivar a cualquiera y lo más importante, que ayuda a que cualquier look inspirado en lo boho-chic se pueda llevar en todo tipo de ocasión como puede ser un evento casual o uno formal. El truco para lograr lo anterior es saber qué usar y cómo combinarlo, además de tener claro cuáles son los básicos del guardarropa; la mejor noticia es que estos últimos son fáciles de conseguir con un presupuesto de menos de 500 pesos.

Descubre cuáles son los básicos que necesitas para recrear los looks de la conductora. (Foto: IG @natalia_tellez)

Así puedes lucir como Natalia Téllez este verano

Como te hemos contado en varias ocasiones, recrear los looks de famosas es más fácil de lo que puedes llegar a imaginar y para ello hay dos trucos fundamentales, el primero es saber qué tipo de prendas se necesitan para formar el estilo de le celebridad y, el segundo, es saber en dónde buscar las prendas sin que renovar el guardarropa cueste una fortuna. Pero si no tienes idea de cómo o por dónde empezar, a continuación te contamos todo lo que tienes qué saber.

La buena noticia respecto al estilo de Natalia Téllez es que sus prendas destacan por maxi vestidos y faldas, así como las minifaldas en algunas ocasiones; pero no son los únicos, ya que también son necesarios pantalones de diferentes modelos y estilos, así como de tops lisos, mismos que también son ideales para estilizar un look o ayudar a que una prenda resalte o se opaque, según sea el caso.

Alpargatas, botas chunky y tenis son ideales para combinar con estos looks. (Foto: IG @natalia_tellez)

En lo que respecta a dónde encontrar este tipo de prendas a bajo costo y con un presupuesto que no supere los 500 pesos hay muchos lugares y opciones en las cuales buscar; según los consejos de la conductora de "Venga La Alegría", Gaby Ramírez, la mejor opción es buscar en las plazas comerciales cercanas a tu ciudad y con ello no se refiere a las tiendas de marcas que ya conoces, sino a edificios en los que exclusivamente se venda ropa low cost que no necesariamente sea de marca, pero que ayude a presumir el mejor estilo.

Mientras que otras opciones son los bazares e incluso la ropa de paca, en donde se le puede dar una segunda oportunidad de vida a la ropa y sin gastar una fortuna. Aunque si lo que buscas es "estrenar", los sitios de Internet (cuidando que sean confiables) pueden sacarte de un apuro; nuestro consejo es siempre invertir en los básicos de la famosa y también buscar en rebajas, pues se pueden encontrar prendas preciosas.

No te olvides de los accesorios como sombreros. (Foto: IG @natalia_tellez)

Los estampados pequeños son clave para lograr el estilo de Natalia Téllez. (Foto: Shein)

En lo que respecta a Natalia Téllez, siempre procura por aquellos vestidos largos y con todo tipo de estampados, asimismo, juega con las formas hasta encontrar faldas de vuelo, asimétricas, con aberturas o botones que le den un extra a las prendas. Al buscar encontrarás que este tipo de diseños son muy baratos y que de saber administrar un presupuesto de 500 pesos, puedes hacerte de hasta tres piezas.

Pues en rebajas es fácil encontrar propuestas de hasta 100 pesos o un poco más, aunque en general los costos pueden ir desde los 200 a los 400 pesos. Aunque si quieres algo más fancy, tendrás que invertir los 500 en una sola compra y poco a poco ir agrandando el guardarropa.

No olvides que también debes invertir en pantalones y tops, mismos que puedes encontrar en una gran variedad de precios, aunque los más baratos son aquellos básicos y lisos que se pueden combinar con todo tipo de prendas. Además, al apostar por este tipo de prendas puedes llegar a tener de dos a tres combinaciones con tan sólo 500 pesos. El truco está en elegir dos pantalones y apostar por más de dos blusas con las cuales combinar, así lograrás tener varios looks con pocas prendas.

Al buscar un pantalón como el siguiente que modeló Natalia Téllez, descubrirás que los puedes encontrar desde los 180 pesos; mientras que un top puede ir desde los 200 pesos hasta por menos de 100 pesos.

Opta por básicos para renovar tu guardarropa. (Foto: IG @natalia_tellez)

Este pantalón se puede encontrar desde los 180 pesos y dejar un gran presupuesto para seguir comprando. (Foto: Shein)

