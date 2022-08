Adamari López: el castaño miel que debes usar para lucir una melena perfecta

Adamari López es una de las famosas más importantes en América Latina, pues con su carisma ha logrado conquistar a millones de fanáticos y con el paso de los años se ha consolidado como uno de los íconos de la moda más importantes y es que su estilo es perfecto para todas las edades, incluyendo aquellas de más de 50 años que en toda ocasión buscan lucir perfectas. Aunque sus outfits son la sensación, la conductora también ha demostrado que puede imponer tendencia en el mundo de la belleza.

Ya sea con sus maquillajes, peinados o estilos para su cabello, Adamari López siempre logra robarse todos los reflectores y entre sus looks destaca el actual en el que agregó un poco de color a su melena con un tono castaño miel que es perfecto para lucir sin importar la edad y que será tendencia este otoño. La popularidad por los castaños se ha mantenido a lo largo del año, pero el gran furor viene en esta temporada porque es perfecta para resaltar el bronceado logrado a lo largo de las vacaciones de verano.

Ideal para iluminar el rostro. (Foto: IG @adamarilopez)

La mejor parte es que se trata de un tono fácil de mantener, que le queda tanto a las pieles frías como a las cálidas y que en todos los casos lograr dar una imagen muy femenina y juvenil. Así que si te urge un cambio de look y no sabes por dónde empezar, el de la ex de Toni Costa es perfecto para recibir el otoño e imponer moda renovando la imagen del cabello con un castaño miel.

Todo lo que debes de saber para lucir espectacular con el castaño miel

El tono castaño miel es uno de los preferidos tanto por las mujeres como por los estilistas, ya que es la opción perfecta para quienes quieren llevar toques dorados en la melena sin tener que recurrir al rubio como tal. De hecho, es esto lo que lo convierte en una de las mejores opciones para lucir desde un tono uniforme hasta llevarlo en mechas con las cuales dar más luz al pelo y, por lo tanto, lograr un efecto rejuvenecedor.

Por otro lado, no tendrás que pasar por el proceso de decoloración intenso como con otros tonos, ya que tu estilista lo puede ajustar a la perfección a un color parecido a tu tono natural de cabello y con él comenzar a trabajar en un degradado de color, sobre todo si lo que se busca es un balayage o alguna otra técnica en la que las puntas sean las que tengan el color; sin embargo, en el caso de Adamari López, la tendencia es muy clara y hay que aplicar el color castaño en toda la cabellera.

¿Lo usarías? (Foto: IG @adamarilopez)

Mientras que el efecto brillante miel se aplica en mechones delgados de cabello, pero es importante que para que se logre dar luz e iluminar tanto la melena como el rostro, el tinte se debe aplicar de raíces a puntas y no de medias a puntas. Asimismo, se debe prestar especial atención a las secciones de cabello que rodean la cara, pues aplicar un tono más claro en esta zona es una de las mejores alternativas para crear armonía y estilizar la imagen.

Así que si buscas un cambio de look para el otoño, esta tendencia es perfecta y lucirás como toda una estrella; la mejor parte es que puedes terminar de estilizar agregando tonos más claros y en los que el tono miel apunte más a un rubio, ya que el resultado será de lo más glamuroso, tal y como lo ha demostrado Adamari López y si aún te quedan dudas, el castaño miel luce magnífico en cabello lacio y rizado, ¿te animas a comprobarlo?

