Estilo Motomami: 3 razones con las Danna Paola confirma ser la fan número uno de Rosalía

Motomami es una de las palabras más usadas desde el pasado mes de marzo y no sólo se usa para referirse al tercer álbum de estudio de Rosalía, sino también para hacer referencia al empoderamiento de las mujeres e incluso para hablar sobre la moda, pues también surgió todo un estilo en el que la tendencia motociclista se impuso como la favorita. Por supuesto, no sólo las amantes de la moda ni las fans de la española se han sumado a esta fiebre, sino también algunas famosas como Kylie Jenner y Danna Paola.

De hecho, en las últimas semanas Danna Paola ha dado mucho de qué hablar, pues con el estreno de su nueva canción "XT4S1S" confirmó que ha renovado su estilo por completo de las tendencias del street style a corrientes como la fetichista y la Motomami, y aunque con ambas luce icónica, esta última ha sido la favorita de los fans. Y es que además de llevar toda la estética biker, la intérprete de "Mala Fama" ha presumido en más de una ocasión su amistad y cercanía con Rosalía.

Las cantantes presumieron su amistad con esta foto. (Foto: @dannapaola)

Tan sólo en la gira que la cantante española tuvo por México, el nombre de la mexicana salió a la luz porque asistió a uno de los conciertos e incluso tuvo un momento para visitarla en el camerino y posar con ella en unas fotos que no tardaron en volverse virales. Con esto y sus looks inspirados en la tendencia motociclista, la también actriz no sólo se sigue coronando como la reina de la moda, sino también como la fan número uno de Rosalía y hay varias razones que lo confirman.

"Todes somos Motomami", afirma

Uno de los primeros momentos en los que Danna Paola se declaró fan de Rosalía fue tras el lanzamiento del último álbum de la cantante y por medio de su cuenta de Instagram, la protagonista de "Élite" afirmó: "Todes somos Motomami. Baby felicidades por este pedazo de álbum… JOYA".

Su publicación revolucionó la red, pues en ese momento se despidió de las tendencias de moda que había lucido para presumir un look monocromático en color negro con pantalones de cuero y un top con transparencias, además de estar montada en una motocicleta, un detalle que sin duda expresa todo el sentido de esta tendencia cada vez más creciente.

Así celebró el álbum de Rosalía. (Foto: @dannapaola)

Loos inspirados en el estilo biker

Ya lo advirtieron los expertos en moda e incluso los diseñadores de marcas de lujo: el estilo Motomami es el más importante del momento. Y así como hemos visto a una larga lista de celebridades e influencers lucirse con esta estética, Danna Paola se ha convertido en un claro referente de cómo causar sensación.

Pues además del look anterior en el que impuso lo biker como la nueva tendencia de moda, también ha dado lecciones de estilo en las cuales se confirma como toda una fashionista y dispuesta a experimentar con su imagen. En los looks que le hemos visto no sólo destacan prendas de cuero como los pantalones o chaquetas, sino también los corsets, tops, pantalones cortos y ajustados, además de estampados y detalles como agujetas que recuerdan las prendas de los motociclistas.

Este tipo de corsets con detalle son los favoritos de la tendencia Motomami. (Foto: @dannapaola)

Las prendas de cuero no pueden faltar. (Foto: @dannapaola)

Estilo Motomami junto a Rosalía

Como señalamos arriba, el último momento con el que Danna Paola confirmó ser la fan número uno de Rosalía fue en el segundo concierto que la intérprete de "Saoko" dio en la Ciudad de México, ya que ambas tuvieron su primer encuentro en el que demostraron a millones de fans que su amistad es una de las más bonitas en el mundo del espectáculo.

"Mi motomami se lleva el corazón de todo México, eres luz amiga, que placer verte brillar con esa energía y disfrutar tu arte, Que bonito abrazarte x fin! ROSALIA HERMANA YA ERES MEXICANA", escribió la actriz para acompañar un par de fotografías en las que ambas lucen muy sonrientes e intercambian abrazos.

Danna Paola presumiendo el estilo biker. (Foto: @dannapaola)

Esta no es la primera vez que Danna Paola se pone en la mira de todos por demostrar que su estilo es muy variado y que así como podemos verla con los vestidos más elegantes, las tendencias del street style y aquellas más arriesgadas también son lo suyo. Además, su versatilidad a la hora de crear sus looks también ha llamado la atención del público por su sorprendente parecido a otras celebridades.

Ya sea por sus looks en los que recupera otras tendencias o por su forma de maquillarse, muchas personas han afirmado que la cantante mexicana es idéntica a otras famosas como Ariana Grande e incluso a Olivia Rodrigo y hay fotos que confirman estas teorías.

