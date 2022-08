Danna Paola la rompe en TikTok con atrevido baile en look deportivo | VIDEO

Danna Paola se ha convertido en una de las cantantes jóvenes más exitosas en la industria de nuestro país, y desde hace unos meses conquista TikTok con sus videos, como el que publicó este lunes con el que rompió la red por su atrevido baile y su look deportivo, logrando millones de reproducciones.

El pasado 11 de agosto, la actriz y cantante lanzó de forma oficial su más reciente sencillo "XT4S1S", canción que ya ha logrado llegar a los primeros lugares de popularidad. Días después, Danna dio a conocer las fechas del tour que lleva el mismo nombre que su tema.

Danna Paola conquista TikTok con atrevido look

La cantante dejó a sus millones de fans en la popular plataforma china encantados con su look y sus movimientos. En un clip musicalizado con su propio tema, la también actriz se dejó ver con un pantalones deportivos en color verde, que combinó con un top blanco estampado.

Danna Paola conquista con sus looks y bailes. Foto: TK @dannapaola

"Adicta me volví a mi propia canción #xt4s1s", escribió la cantante, de 27 años, para acompañar el video que ha generado 260 mil "me gusta" y más de mil 700 comentarios de sus 16.9 millones de seguidores que ha sumado en TikTok, una plataforma que cada día se vuelve más popular entre los artistas.

La intérprete de temas como "Oye Pablo", "Mala Fama" y "Calla tú" dejó impactados a sus millones de fanáticos, quienes la llenaron de halagos en la red social donde mostró su coqueto look deportivo y esbelta silueta que ha generado críticas y polémica, pues hay quienes se muestran preocupados por su extrema delgadez, aunque recientemente una persona cercana afirmó que ella está contenta con los resultados de un procedimiento al que se sometió para bajar de peso.

Bailando al ritmo de "XT4S1S" y logrando llegar a 2.2 millones de reproducciones con su video en TikTok, Danna Paola se confirma como una de las favoritas en la plataforma y en las redes sociales, pues en Instagram también es una de las mexicanas más seguidas, con 38.8 millones de fans.

"No puedo con la belleza de esta mujer", "La ameee!!", "Adicta a ti y a tu canción", "A sacar los prohibidos", "esa canción me da ganas de bailar hasta el piso", "Definitivamente volvió con todo, otro temazo más" y "Me gusta tu música y outfit... ah y tu pelo", son sólo algunos de los miles de comentarios que recibió.

