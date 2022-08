Danna Paola: Vístete como ella y gasta menos de 500 pesos

Si pensamos en un referente de la moda el primer nombre que nos viene a la cabeza es el de Danna Paola, pues siempre lleva consigo los looks más icónicos en los que presume todo tipo de tendencias y estilos, pues así como la hemos visto con prendas muy elegantes, también se ha convertido en uno de los referentes del street style. Algo que deja maravillados a todos es que nunca tiene miedo de experimentar con lo que lleva puesto y prueba de ello es que en su regreso con "XT4S1S" la cantante también sorprendió con una estética fetichista que ahora todo el mundo quiere llevar.

Y al ser uno de los íconos de la moda más importantes del momento no resulta sorpresa ver que sus millones de fans quieran recrear sus looks; sin embargo, nosotros mejor que nadie sabemos que renovar el guardarropa y sustituirlo con tendencias o básicos puede ser bastante costoso y es por ello que compartimos las mejores recomendaciones para no gastar una fortuna y crear looks preciosos por menos de 500 pesos.

Danna Paola lleva todo tipo de estilos, incluyendo el "Motomami". (Foto: IG @dannapaola)

Prendas low cost; así puedes imponer moda como Danna Paola

Como te hemos contado en otras ocasiones, el truco para renovar el clóset sin gastar una fortuna está en disponer de un presupuesto de al menos 500 pesos, pues con eso basta para comprar hasta tres prendas si es que se sabe administrar cada centavo. Por supuesto, también es importante saber en dónde buscar y si Gaby Ramírez ya revelaba que su truco para encontrar la mejor ropa es ir a plazas comerciales en zonas como la Plaza Banderas ubicada en Miguel Alemán #10 en el Centro Histórico de la Ciudad de México, no es la única alternativa.

Nuestras recomendaciones para recrear los looks de Danna Paola son buscar sus básicos del guardarropa en bazares e incluso la ropa de paca, en donde puedes encontrar maravillas a precios muy accesibles que muchas veces ni siquiera alcanzan los 100 pesos y este truco te ayudará a tener más de cinco prendas con las cuales imponer estilo. Asimismo, puedes buscar en sitios de Internet seguros y dirigirte a la sección de ofertas para encontrar todo lo que necesitas.

Algunos de los básicos que tienes que considerar para conseguir el estilo de la intérprete de "Mala Fama" son los jeans de tiro alto y anchos, pantalones de colores, tops de todos los los modelos posibles (incluyendo los de transparencias y de cuero), así como corsets, chaquetas y mini vestidos de seda, estos últimos son ideales para lucir a la moda, pues llevan meses siendo los preferidos en redes sociales.

(Foto: IG @dannapaola y Shein)

Para comprobar que es posible conseguir looks perfectos a precios accesibles te compartimos algunas de las combinaciones que ha llevado la cantante y que se pueden conseguir a bajo costo. El primer ejemplo es el vestido marrón de seda que mostramos arriba y que puedes tener en más de un color. La propia Danna Paola ha lucido esta tendencia y un diseño similar se puede conseguir hasta por 231 pesos si se busca en las ofertas, pues en sitios como Shein su precio máximo es de 352 pesos.

Otra combinación que es muy fácil de recrear es con pantalones de colores que pueden encontrarse desde los 300 pesos, una de las propuestas más caras si quieres conseguir un look básico. Para combinar debes buscar un corset blanco, una prenda que la actriz ha lucido en más de una ocasión y que incluso con jeans luce perfecta; esta segunda prenda puede encontrarse desde los 200 pesos, aunque también puedes encontrarla por más de 300 pesos. Y si lo que buscas es que tu dinero rinda en estos momentos de inflación, lo mejor es buscar en las rebajas o apostar por diseños que no sean idénticos, pero que ayuden a mantener la estética.

(Foto: IG @dannapaola y Shein)

Como te adelantábamos, los jeans son básicos del guardarropa por lo que muy posiblemente puedas ahorrarte este dinero y ocupar los que ya tienes en casa, pero si te urge sumarte a nuevas tendencias que salgan del corte skinny, puedes encontrarlos en bazares desde los 70 pesos y sus precios rara vez superan los 200 pesos. Con este truco podrás destinar mayor presupuesto de tus 500 pesos para prendas que son igual de necesarias.

De hecho la estética fetichista de Danna Paola se ha convertido en una de las preferidas, así como el estilo "Motomami" que impuso Rosalía y que la mexicana ha lucido con mucho orgullo. Un punto en común de estas dos propuestas son las transparencias, el cuero y el color negro y si dejas a los jeans fuera de tu lista también puedes crear una combinación perfecta a un precio muy accesible.

En la siguiente foto puedes encontrar una alternativa al top negro y con transparencias que lució la actriz de "Élite" hace unos días, pues se mantiene el mismo estilo y forma; la mejor parte es que sólo tendrás que gastar 204 pesos. Asimismo, la chaqueta de cuero es indispensable para lucir perfecta y entre las ofertas siempre es posible encontrar modelos similares como esta de 237 pesos.

(Foto: IG @dannapaola y Shein)

SIGUE LEYENDO

Michelle Salas: así puedes lograr sus looks con menos de 500 pesos

María Chacón: recrea los looks de la actriz con menos de 500 pesos

Natalia Téllez: Así puedes recrear sus looks con menos de 500 pesos