Delineados con glitter; esta es la tendencia viral para conquistar el otoño

Los usuarios de redes sociales tienen clara una sola cosa: la fiebre por el glitter permanecerá todo el otoño con una propuesta de lo más glamurosa y perfecta para resaltar la mirada; sin embargo, poco se parece a lo que hemos visto en las tendencias de maquillaje de Danna Paola, quien aplica el brillo sobre todo el párpado o en Gigi Hadid y otras celebridades con los famosos frosted eyes. Y es que según las nuevas tendencias, ahora el efecto se deberá llevar en los delineados y el resultado es perfecto para robarse todas las miradas.

Para el otoño no habrá mejor acompañante que el brillo y prueba de ello es que los delineados con glitter ya son virales en plataformas como Instagram y Pinterest, y uno de los aspectos por los que se ha convertido en la tendencia favorita del momento es que ayuda a sacar el lado más femenino y divertido, sin que ello sea razón para sacrificar el estilo. Aunque muchas veces da miedo experimentar con nuevas propuestas, especialmente las de maquillaje, podemos afirmar que se trata de una idea que es perfecta para todo tipo de ocasiones.

Puedes usar tu color preferido. (Foto: Pinterest MakkunotMark)

Para looks más atrevidos puedes agregar más brillo al resto de tu maquillaje. (Foto: Pinterest Andrea)

Algo que no puede pasar por alto es que estos diseños para ojos se pueden adaptar a tu estilo personal, pues nosotros mejor que nadie sabemos que cuando nos acostumbramos a una tendencia es poco probable dejarla o sustituirla, ya sea porque el resultado es muy favorecedor para la forma de nuestros ojos o para resaltar ciertos rasgos. La buena noticia es que con este tipo de delineados no se tiene que sacrificar esta parte, pues se puede agregar a nuestro maquillaje de ojos preferido.

Y es que este toque de brillo en los ojos es el mejor acompañante ya sea que se aplique el clásico cat eye e incluso a las nuevas propuesta como el delineado gráfico, los siren eyes o los Bambi eyes, pues todas estas propuestas son las preferidas de la temporada y son ideales para darle un toque diferente a la mirada. ¿La buena noticia?, es que todas son o llevan un delineado y qué mejor que trazarlo con glitter.

Para ello puedes recurrir directamente a los delineadores que ya tienen este efecto brillante, o bien, apostar por hacerlo como comúnmente se aplica este material, es decir, tomar un poco del producto y realizar los delineados con ayuda de un pincel, lápiz o brocha muy delgada, pero siempre procurando que el brillo sea el que tenga el protagonismo.

Delineado con glitter en efecto siren eyes. (Foto: Pinterest Leslie Herson)

También puedes cubrir el clásico delineado negro. (Foto: Pinterest Sashx)

Este efecto viral también nos ha dejado en claro que lo ideal para lucir fabulosas todo el tiempo es que se puede llevar en todos los colores posibles pasando por los rosas, perfectos para sumarse a la fiebre del Barbiecore, los morados, verdes, azules, amarillos e incluso aquellos con tonalidades metálicas como el dorado. El límite está en la creatividad, pues se trata de una tendencia que se ajusta a la perfección a todo tipo de estilos.

Lo anterior hace que no sorprenda ver que los delineados de glitter acompañen a un maquillaje de ojos como el frosted eyes, en donde todo el párpado tiene ese toque de brillo, casi siempre en colores pastel; sin embargo, no es la única alternativa, pues incluso se puede llevar en looks más naturales en los que sólo se note el efecto brillante junto a un poco de máscara de pestañas, así como complemento a un delineado negro con sombras nude.

Por otro lado, es importante destacar que la forma de los delineados es infinita, pues así como se puede lograr un foxy o siren eyes, también es posible crear el efecto de sleepy eyes e incluso trazar los delineados flotantes que tanto arrasaron durante el 2020 y 2021. La idea es que te sientas cómoda con las opciones y vayas por tu favorita.

Delineado con glitter y el maquillaje frosted eyes. (Foto: Pinterest Isabel Limón)

