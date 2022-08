Cynthia Rodríguez: 5 labiales para presumir el maquillaje perfecto

Cynthia Rodríguez se ha consolidado como una de las famosas mexicanas más queridas de la televisión y prueba de ello es el apoyo que ha recibido por parte de sus fans tras confirmar que luego de una luna de miel en Europa ya no regresará a "Venga La Alegría". A pesar de la triste noticia, se ha mantenido más activa que nunca en sus redes sociales para presumir su día a día, looks perfectos y maquillaje para presumir toda su belleza.

Y es que además de su talento como cantante, actriz y conductora de 38 años se ha convertido en todo un referente de la moda y la belleza, pues su estilo es único y con él siempre logra cautivar a sus millones de fanáticos. Algo que ha llamado la atención, además de sus combinaciones icónicas, es su maquillaje, pues aunque resalta su belleza al marcar sus mejores facciones, también mantiene la naturalidad y sencillez, basta con notar que siempre lleva los labiales más discretos.

Pues aunque muchas celebridades prefieren lucir los labiales más encendidos, como es el caso de los rojo, otras como Cynthia Rodríguez prefieren los tonos rosados y nude, ideales para que la atención se centre en el maquillaje de ojos y no tanto en los labios, una de las reglas básicas en el mundo de la belleza. Y es que cuando los ojos van muy cargados, los labios tienen que ir más naturales y viceversa.

Los tonos rosas con efecto metálico también son los favoritos de la conductora. (Foto: IG @cynoficial)

La mejor parte es que el otoño es una de las temporadas perfectas para llevar un look más natural y discreto con tonos cálidos, por lo que los labiales nude y en tonos claro, en especial aquellos con acabado mate, son básicos del neceser. Así que si estás en búsqueda de un nuevo labial, la siguiente lista será tu mejor aliada, ¡y consideramos todo tipo de precios!

¡No lo dudes más!, y róbale el estilo a la exconductora de "Venga La Alegría", quien siempre luce preciosa y en sus cátedras de estilismo nos ha dejado en claro que no hay mejor opción que los labiales nude que resaltan los labios, pero no se convierten en los protagonistas del look.

Bissú Labial Mate Tono 2 Malibu

La primera opción para robarle el estilo a Cynthia Rodríguez y siempre tener unos labios perfectos es un labial nude en un efecto mate de la marca Bissú, ya que el tono 2 Malibu es perfecto para agregar un poco de color sin que se convierta en el centro de atención del maquillaje.

La mejor parte de esta alternativa es que por tan sólo 28.63 pesos puedes tener un labial que promete no resecar tus labios, además, la fórmula cremosa es perfecta para aplicar el color de una forma uniforme.

Los labiales nude son perfectos para un look natural. (Foto: IG @cynoficial)

Maybelline Labial Líquido Matte Ink Coffee

Este tipo de labiales tienen hasta seis tonos nude con los cuales puede elegir tu preferido o el que mejor se adapte al tono de tus labios; la otra buena noticia es que tienen precios muy accesible y por 143 pesos puedes tener un acabado mate impecable por hasta 16 horas.

Yuya Tinta Multiusos Ser

El color palo rosa de la tinta "Ser" de la marca de la youtuber Yuya también es perfecta para lucir como la esposa de Carlos Rivera, pues aunque los tonos nude son lo suyo, también la hemos visto con colores rosados que también ayudan a que los labios tengan protagonismo, pero que no opaquen el maquillaje de los ojos.

Y esta tinta multiusos de Yuya es perfecto para ello, ya que se trata de un producto intransferible y de larga duración con efecto mate. Por si fuera poco, con tan solo 195 pesos tendrás un labial y una alternativa para aplicar en las mejillas y párpados.

¿Los usarías? (Foto: IG @cynoficial)

SEPHORA COLLECTION ROUGE IS NOT MY NAME

Esta barra de labios satinada es perfecta para presumir el estilo de Cynthia Rodríguez, pues según la descripción del producto, se trata de una fórmula ideal para combinar el color vibrante, fijación duradera y promueve la hidratación por 8 horas tras una sola aplicación. La mejor parte es que con este labial no tendrás que preocuparte por agrietamientos, desvanecimientos o que se corra; sin embargo, su precio es más elevado que los anteriores al encontrarse por 300 pesos.

Mac SATIN LIPSTICK Tono Spirit

La última opción para lucir como toda una diva es el tono Spirit de Mac con una cobertura construible de media a completa y un acabado satinado, pero al igual que la alternativa anterior debes tener un presupuesto más elevado, ya que su costo es de 389 pesos.

