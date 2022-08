Transforma tus leggings en el top de moda en segundos, ¡y sin cortarlo!

Los leggings son uno de los básicos del guardarropa y aunque usualmente se tienen en negro, muchas amantes de la moda prefieren tener una larga lista de colores con los cuales causar sensación con los mejores looks casuales o deportivos; sin embargo, algo que muchas personas saben es que esta prenda se puede transformar en cuestión de segundos y sin tener que cortarlo o romperlo, por lo que tendrá dos formas de usarse.

Este truco está causando furor en redes sociales, ya que se le puede dar un nuevo uso e incluso salvarnos de una emergencia en esos días en los que tras probarnos varios looks, el único pensamiento que nos viene es "no tengo nada que ponerme". Por si fuera poco, es perfecto para lucir al último grito de la moda, ya que con las piernas de los leggings es posible crear el top cruzado que tanto famosas como influencers pusieron en tendencia.

De hecho, fueron las propias creadoras de contenido quienes pusieron a prueba este hack de moda y no tardó nada en viralizare en redes sociales, ya que el resultado es perfecto y en tiempos de inflación ayuda a ahorrar dinero, así como a cuidar el planeta al no generar más contaminación con la producción de ropa destinada al fast fashion. La buena noticia de este efectivo truco es que no se necesitan ni máquinas de coser ni tijeras o pegamento, ya que sólo hay que realizar una especie de doblez, enrollar, colocar y hacer un nudo final.

Sólo necesitas unos leggings y en menos de 30 segundos tendrás listo tu nuevo top. (Foto: IG @soyalerios)

Así que corre por tus leggings y renueva tu imagen con el top favorito del verano, y en cuestión de segundos tendrás el complemento perfecto para unos jeans, shorts o minifalda, las prendas con las que se está combinando esta prenda. El primer paso que tienes que hacer es agarrar la zona de la pretina, dar un pequeño doblez y a partir de él comenzar a enrollar la tela hasta llegar a la unión de ambas piernas.

Lo siguiente a realizar es darle la vuelta a la prenda para que el enrollado no se deshaga con el paso de las horas; ahora sólo hay que colocarlo por detrás del cuello dejando cada una de las piernas hacia los lados. Posteriormente hay que tomar el extremo derecho y llevarlo hacia el lado izquierdo del cuerpo; mientras que la izquierda hay que llevarla al lado derecho. Ahora, con los extremos hay que hacer un nudo por detrás de la espalda.

Finalmente sólo hay que acomodar el cruzado para que quede perfecto y ajustarlo a la altura del busto para evitar accidentes; al tenerlo listo notarás que los leggings ayudarán a tener un top cruzado y con la espalda descubierto con el cual conquistar las vacaciones de verano.

Este es el resultado final para imponer moda con el top favorito del año. (Foto: IG @soyalerios)

