Maribel Guardia: 5 looks con vestidos rojos con los que demuestra que es la reina del estilo

Maribel Guardia es una de las actrices más queridas en el medio del espectáculo y posee una de las figuras más envidiables, algo que no duda en presumir con cada uno de sus atuendos con los que demuestra que el rojo es su favorito para resaltar sus pronunciadas curvas.

Desde elegantes vestidos hasta ajustados conjuntos deportivos, la actriz de "Corona de lágrimas" ha demostrado la gran cantidad de atuendos que se pueden crear con el color rojo y que se moldean a cada ocasión, por lo que también ha llevado este tono en vestuarios de telenovela.

Maribel Guardia con ajustado vestido rojo. Foto: Instagram @maribelguardia

Originaria de Costa Rica, la actriz se ha caracterizado por los estrictos cuidados que pone tanto en su físico como en su piel y que le han permitido coronarse como un referente de estilo y belleza a sus 63 años. Además, goza de una larga trayectoria que comenzó con concursos de belleza y se abrió pasó con su talento al llamado “cine de ficheras” en México.

Maribel Guardia estudió actuación, canto y baile para después continuar su sueño de unieres a la farándula y obtuvo su primera oportunidad en la obra de teatro “Los caballeros de la mesa redonda”. A su llegada al país acaparó las miradas en el cine con la cinta “Como México no hay dos” donde compartió créditos con Vicente Fernández.

Maribel Guardia con pantalón ancho en conjunto rojo. Foto: Instagram @maribelguardia

En cada uno de los proyectos más exitosos de Maribel Guardia el color rojo se mantiene como uno de los favoritos y enmarca su escultural figura, por lo que no es de extrañar que sus más de 7 millones de seguidores en Instagram la llenen de halagos y piropos destacando la elegancia que tanto la caracteriza.

Secreto de belleza

La actriz se mantiene en contacto con sus seguidores a través de sus redes sociales, donde además de looks comparte algunas de sus estrictas rutinas de ejercicio con las que logra la envidiable figura que presume con reveladores vestidos, como el más reciente estilo princesa con transparencias y un ajustado corsé.

Vestido con transparencias de Maribel Guardia. Foto: Instagram @maribelguardia

Durante una entrevista reveló que el secreto de su tonificada figura está en la dieta que realiza, pues con ésta evita el consumo de azúcar mientras cuida la cantidad de carbohidratos que ingiere todos los días. Aunque no todo es malo, pues mientras esté en su peso ideal se permite algunos gustitos.

“Cuando me como una tortilla en la mañana, en el resto del día ya no me como otra y evito el pan”, explicó la actriz al señalar que el cuidado de su alimentación la lleva de la mano de un especialista y no recurre a las llamadas “dietas milagro” que pueden perjudicar la salud de quienes las hacen.

Maribel Guardia con ajustado vestido rojo. Foto: Instagram @maribelguardia

Para muchos la palabra dieta es sinónimo de sufrimiento, sin embargo, Maribel Guardia demostró que no es así al explicar que sí consume alimentos como pizzas y hamburguesas, aunque sólo una vez a la semana y si su peso es el ideal. Aunque cuando no es así prefiere evitarlos hasta que logre retomarlo.

A esta rigurosa dieta, Maribel Guardia suma frutas, verduras y proteína, así como alimentos con omega 3 como pescado y salmón. Además, con la ayuda de un profesional, también añade vitaminas y minerales.

"Total look" rojo de Maribel Guardia. Foto: Instagram @maribelguardia

