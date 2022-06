Maribel Guardia enciende la red con entallado vestido de encaje que destaca su silueta: FOTO

Maribel Guardia se convirtió en tendencia en redes sociales durante las últimas horas debido a que demostró por qué sigue siendo considerada como una de las mujeres más atractivas de la farándula a sus 63 años de edad pues resulta que presumió su escultural figura vistiendo un entallado vestido de encaje en color rojo con el que lució más bella que de costumbre por lo que, como era de esperarse, le llovieron halagos a la costarricense.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde la actriz de películas como “Pedro Navaja” y “El Cuatrero” publicó la mencionada foto en cuestión en la que aparece acompañada de su manager y amigo, Rubén Rojas, a quien le dedicó un emotivo mensaje por su cumpleaños, el cual celebró, acompañado de diversas personalidades de la farándula como Aleida Núñez, Raquel Bigorra y por supuesto la costarricense.

Pese a que el motivo de su publicación era felicitar a su amigo, Maribel Guardia acaparó la atención debido al espectacular outfit que utilizaba, el cual tenía como elemento principal un entallado vestido de encaje rojo que le permitió presumir su estilizada silueta, la cual, mantiene gracias a una extenuante rutina de ejercicios y a una estricta dieta, además, la también cantante estaba utilizando un sombrero y una muñequera del mismo tono que la hicieron lucir más que espectacular, por lo que se llevó decenas de halagos.

Maribel Guardia robó suspiros con este entallado vestido. Foto: IG: maribelguardia

“Estas hermosa”, “Todo un sueño”, “Eres una auténtica Diosa”, “Qué cuerpazo”, y “Cada día más hermosa” fueron algunos de los halagos que se pueden leer en la caja de comentarios de la publicación de Maribel Guardia, la cual, hasta el corte de esta redacción acumula cerca de 3 mil likes.

Maribel Guardia se lanza contra Bad Bunny

Luego de robar suspiros en redes sociales, Maribel Guardia generó una gran controversia en redes sociales debido a que se lanzó contra Bad Bunny, pues, para empezar, señaló que no le gustan sus canciones por misóginas y vacías, aunque reconoció que actualmente es el artista más popular de todo el mundo.

Cabe mencionar que la actriz señaló que es muy probable que sus comentarios ni siquiera lleguen a oídos del “conejo malo”, sin embargo, le mando un recadito en el que le sugiere abordar el tema sexual de una manera más sofisticada pues considera que es “procaz y vulgar”, lo cual, no considera correcto ya que sus canciones son cantadas y bailados por niños.

Maribel Guardia aseguró que la música de Bad Bunny no es de su agrado. Foto: IG: maribelguardia

“Yo luego veo a niñas de cinco años bailando una canción que dice unas vulgaridades que no me gustan. No me parece correcto ni que lo tengan que estar oyendo ni que ven al sexo de una manera tan procaz y vulgar. Creo que hay tantas maneras de hablar del sexo de una manera tan elegante y bonita que te incita, pues todos tenemos una vida sexual. No debe ser tan burdo y corriente, nada más es lo único”, sentenció Maribel Guardia.

