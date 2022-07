Viruela del mono: Cómo se transmite, síntomas y señales de alerta

La viruela del mono se ha convertido en la nueva preocupación de salud a nivel mundial, luego que el pasado sábado 23 de julio el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, declaró los aumentos de casos como una emergencia sanitaria de interés internacional tras detectar más de 16 mil contagios en al menos 78 países, aunque la región más afectada es la europea.

En el caso de México, la Secretaría de Salud (SSa) detalló que hasta el pasado sábado se habían detectado 55 casos de pacientes con viruela del mono por lo que dio a conocer las medidas preventivas que la población debe de seguir para controlar posibles brotes de esta enfermedad. Cabe destacar que a pesar de la emergencia internacional que se declaró, las autoridades sanitarias también han advertido que el riesgo de contagio es moderado y que el número de fallecimientos también se mantienen bajos.

A pesar de ello, muchas personas buscan extremar medidas y para ello es necesario conocer cómo se transmite esta enfermedad, cuáles son sus síntomas, qué otras señales de alerta se pueden presentar al contagiarse e incluso cuál es el tratamiento para controlar esta afección, además de saber si existe alguna vacuna autorizada con la cual recibir inmunización, como ocurrió con la llegada del Covid-19.

¿Qué es la viruela del mono y cuáles son sus síntomas?

De acuerdo con la OMS, la también conocida como viruela símica es una infección zoonótica vírica que puede propagarse de animales a humanos, o bien, de persona a persona y al igual que otras afecciones importantes, puede llegar a causar "una variedad de signos y síntomas" que pueden ir desde malestares leves hasta los graves que requieren de una atención especializada hasta por tres semanas.

Algunos de los síntomas por los que la institución ha advertido desde que se detectaron los primeros casos son fiebre, cefalea, dolores musculares, dolor de espalda, falta de energía y ganglios linfáticos inflamados, pero no son los únicos y las fotos que le han dado la vuelta al mundo de pacientes con este problema de salud también muestran erupciones en zonas como la cara, palmas de las manos, plantas de los pies, ojos, boca, cuello, ingle, genitales o el ano.

"Al principio, las lesiones son planas, luego se llenan de líquido y, a continuación, se forman costras, se secan y se desprenden, y por debajo se forma una capa nueva de piel", especifica la OMS.

Es importante recordar que los síntomas anteriores suelen desaparecer por sí solos al cabo de dos o tres semanas, aunque en muchos otros casos es necesario acompañar la enfermedad con medicamentos que ayuden a controlar malestares como fiebre y dolores. Todos pueden correr el riesgo de contagiarse; sin embargo, existen varios grupos con una mayor probabilidad, entre ellas destacan las personas embarazadas, niños y pacientes inmunodeprimidos

¿Cómo se transmite la viruela del mono?

Un nuevo estudio publicado en el New England Journal of Medicine detalló que el 95 por ciento de los casos actuales de viruela del mono se transmitieron a través de actividad sexual, especialmente de hombres que tuvieron sexo con otros hombres; sin embargo, no es el único medio por el cuál una persona puede contraer la enfermedad y por lo que se pidió evitar el estigma y la discriminación.

Para el estudio se estudiaron 528 contagios de 16 países entre el 27 de abril y el 24 de junio de 2022, y hasta el momento se sabe que "la mayoría de transmisiones hasta ahora han estado relacionadas con actividad sexual, principalmente, pero no de manera exclusiva, entre hombres que tuvieron sexo con otros hombres", explicó John Thornhill, autor principal del estudio.

A pesar de ello, se ha aclarado que "no es una infección que se transmite sexualmente" y que "puede transmitirse a través de cualquier contacto físico cercano". De hecho, en los resultados publicados también se añadió que la viruela del mono también puede propagarse por medio de microgotas al respirar y potencialmente a través de la ropa y otras superficies.

Por otro lado y como se advirtió arriba, los síntomas incluyen lesiones en genitales, algo que no se había identificado en brotes pasados como es el caso de llagas en la boca o en el ano, algo que se ha asociado con enfermedades de transmisión sexual, pero se pidió manejar la información con cuidado para evitar diagnósticos engañosos. Asimismo no se ha aclarado si la enfermedad se puede transmitir a través del semen, ya que en pruebas se ha detectado el virus en esta sustancia.

Las lesiones también se han encontrado en genitales y ano. (Foto: Archivo)

Por su parte, la OMS indica que todo tipo de contacto puede ser factor para contagiarse de la viruela del mono, ya sea medio de una erupción cutánea y en particular "mediante contacto cara con cara, piel con piel, boca con boca o boca con piel, incluido el contacto sexual". Es importante destacar que se consideran infecciosas "hasta que todas las lesiones se han cubierto de costras, las costras se han caído y se ha formado una nueva capa de piel debajo".

El entorno también puede contaminarse con el virus cuando un paciente con la viruela del mono toca superficies, ropa, cobijas, toallas, aparatos o cualquier otro objeto, por lo que cuando una persona sana tiene contacto con estos artículos también puede correr el riesgo de contagio. Aunque las autoridades sanitarias advierten que aún se debe conocer más sobre esta afección, se sabe que también es posible la transmisión por fómites, es decir, por respirar escamas de piel o virus.

Contagio de animales a humanos

El viruela del mono también se puede propagar a las personas cuando tienen contacto físico con animales contagiados, algunos de los que corren riesgo de presentar esta enfermedad son los primates, roedores terrestres, antílopes, gacelas y ardillas. Así que se debe prestar atención si al haber convivido con alguna de estas especies hubo mordeduras o arañazos.

La alimentación también juega un papel importante, ya que "el virus también se puede contraer al comer animales infectados".

En bebés puede ser mortal. (Foto: Science Source)

¿Cuándo debo estar alerta?

En caso de presentar uno o más síntomas de los antes señalados, es fundamental buscar atención médica, asimismo, quienes hayan estado en contacto con personas contagiadas deben mantenerse atentas y avisar a las autoridades de salud correspondientes para iniciar con el tratamiento, pues hay casos en los que la viruela del mono puede ser grave e incluso traer el riesgo de muerte.

"Los bebés recién nacidos, los niños y las personas con inmunodepresión subyacente corren el riesgo de padecer síntomas más graves y de morir a causa de la viruela símica", advierte la OMS.

Y es que otras señales que no se deben pasar por alto, especialmente cuando ya se recibió el diagnóstico de la enfermedad son infecciones cutáneas secundarias, neumonía, confusión y problemas oculares. En el caso de las personas embarazadas, la viruela del mono también puede causar otros riegos, pues a diferencia de las dudas que se tiene por la transmisión de semen infectado, el "virus también puede transmitirse de la madre al feto o después del nacimiento por contacto piel con piel, o de un progenitor al lactante o el niño por contacto directo".

En casos en los que una persona tuvo contacto con un paciente contagiado y no ha desarrollado algún malestar, también se debe prestar atención, pues según la organización, hay casos de infección asintomática, pero no se tiene claro "si las personas sin síntomas pueden propagar la enfermedad o si puede propagarse a través de otros líquidos corporales".

