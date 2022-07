Detectan nuevos síntomas de la viruela del mono

La viruela del mono tiene síntomas bien identificados, pero hay otros que no son reconocidos en las definiciones médicas, como las lesiones genitales o las llagas en la boca, por lo que conocerlos ayudará a un mejor diagnóstico.

Esta información se presenta, mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) estudiaba ayer –por segunda ocasión– si declara o no el nivel de alerta máxima por la enfermedad, ante un alza de casos.

Pero no hay un calendario preciso para que se publiquen los resultados de la reunión. Hasta el cierre de esta edición, no hubo ningún anuncio.

Los nuevos síntomas incluyen lesiones genitales únicas y llagas en la boca o el ano, que son similares a los de las infecciones de transmisión sexual y pueden llevar a un diagnóstico erróneo, según un estudio en el que colaboraron 16 países.

Los malestares clásicos incluyen fiebre, dolor de cabeza y muscular, ganglios inflamados, cansancio y lesiones cutáneas, que pueden ser planas o ligeramente elevadas llenas de líquido, que tienden a concentrarse en la cara, y las palmas de las manos y los pies.

La investigación que se publicó ayer en The New England Journal of Medicine, dirigida por la Universidad Queen Mary de Londres, identifica los nuevos síntomas clínicos, que presentaban "muchos de los individuos infectados", pero que no están reconocidos.

Aunque el equipo esperaba encontrar diversas erupciones, también descubrió que "una de cada 10 personas tenía una única lesión cutánea en la zona genital y 15 % presentaba dolor anal y/o rectal", explicó uno de los autores.

En "algunas personas", los síntomas anales y orales han provocado el ingreso en el hospital para tratar el dolor y las dificultades para tragar.

El estudio analizó 528 infecciones confirmadas, entre el 27 de abril y el 24 de junio, y aunque la cercanía sexual es la vía de transmisión más probable en la mayoría de los casos, los expertos subrayan que puede transmitirse por cualquier contacto físico a través de grandes gotas respiratorias.

