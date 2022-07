Este es el flequillo que las mujeres de más de 50 necesitan para rejuvenecer

La meta de mucha mujeres siempre es rejuvenecer, ya sea aplicando técnicas de maquillaje, apostando por ropa más juvenil o con un nuevo estilo para peinar, cortar o teñir el cabello, por lo que no sorprende ver que todo lo anterior se aplique incluso para ocultar las canas y así renovar el look; sin embargo, lo que pocas saben es que un buen flequillo puede marcar la diferencia a la hora de buscar la imagen perfecta.

Pues un flequillo es ideal para renovar la imagen y además afinar las facciones de la cara, este truco de belleza lo realizan los estilistas de las famosas para hacer que siempre luzcan preciosas, incluso en aquellos días en los que el cabello es un caos. Así que si tienes más de 50 años y buscas un look sofisticado y elegante que además te ayude a rejuvenecer, esta es la tendencia que no te debes perder.

La mejor parte de esta idea para un cambio de look no radical es que se ajusta a la perfección a cualquier tipo de rostro y de cabello, además que se trata de un corte que no requiere mucho mantenimiento y que además te puede ayudar a lucir a la moda, pues como te hemos contado en más de una ocasión, el 2022 tiene como protagonistas a los flequillos y se han convertido en la tendencia que tanto mujeres de más de 50, como jóvenes están llevando en sus melenas.

Este es el flequillo que no te puedes perder. (Foto: IG @aduhobyxeniaandres)

Se trata de los flequillos de cortina que, además de todo lo que pueden hacer por tu melena y tu rostro, ¡son una de las últimas tendencias para el cabello! Y a continuación te contamos cómo debes pedirlo a tu estilista, cómo peinarlo y acompañarlo, además de los cuidados que requiere, de los que podemos adelantar, no son muchos.

Flequillo abierto, ideal para rostros de más de 50 años

Para lograr este flequillo se debe dividir la melena en dos secciones y trazar un triángulo entre los límites de la división, siempre cuidando que lo largo no sea de más de 4 dedos; mientras que para lo ancho se debe tomar como referencia la punta superior del arco de las cejas; una vez que se tenga seleccionado este mechón de cabello se puede hacer el corte.

El siguiente paso es recoger el resto del cabello para evitar que estorbe o incluso cortar por error zonas que no se deben cortar. Ahora toma cada mechón lateral, péinalos perfectamente y sujétalos entre los dedos medio e índice, posteriormente llévalos hacia el lado contrario y realiza el corte de forma diagonal para que el cabello lateral quede más largo que el central; repite el paso del otro lado y estarás lista.

Si eres de las atrevidas para cambiarse el look desde casa, cuida muy bien en dónde haces el corte para evitar un resultado desastroso; por otro lado, si visitas a un profesional, puedes pedirle que te ayude a degrafilar el flequillo, pues esto le dará un toque más natural y desenfadado al cabello.

Es ideal para rejuvenecer el rostro. Foto: IG @anadiezrivera)

En cuanto al mantenimiento puede ser hasta de cada dos meses, pues al tratarse de un flequillo abierto, se abren las posibilidades de lucirlo en diferentes estilos y de una altura por debajo de las cejas, se puede llevar hasta su versión más larga a la altura de los pómulos.

De apostar por esta tendencia no sólo lucirás el estilo de famosas como Jennifer López o Sarah Jessica Parker, sino que también notarás cómo tu rostro rejuvenece en cuestión de segundos y es que al caer hacia ambos lados del rostro, ya sea con el peinado perfecto o con un estilo desenfadado, suaviza las facciones e incluso desvanece las arrugas y otras imperfecciones que suelen causar inseguridades después de los 50 años.

Para peinarlo se puede llevar la melena suelta o con recogidos, pero siempre se debe buscar imponer el estilo al flequillo y para ello se puede apostar por un lacio perfecto, ondas suaves e incluso los rizos naturales del cabello. Asimismo, hay que procurar que quede peinado hacia ambos lados, dejando el centro de la frente al descubierto, en especial para aquellas que tienen el rostro redondo, pues esto favorecerá un efecto alargador.

Mientras que quienes tienen el rostro ovalado, pueden dejar más cabello en la zona central de la frente y crear volumen con el fleco, pues esto es perfecto para acortar lo largo de la cara y estilizarla.

Aunque prácticamente todos los tipos de flecos están de moda este año, las mujeres de 50 años o más deben ser cuidadosas a la hora de elegirlos y es por ello que recomendamos el flequillo abierto como el más favorecedor, aunque también se pueden buscar aquellos tupidos y despeinados e incluso los lateral; lo que siempre se debe procurar es evitar los rectos, ya que acentúan los rasgos y con ello también se agregan años de más.

Este flequillo queda perfecto para todos los tipos de cabello. (Foto: IG @demilisan)

