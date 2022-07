Honey brunette es el tono de cabello perfecto para renovar el look este otoño 2022

Las tendencias de cabello de este otoño comienzan a hacer sus primeras apariciones y según lo que se ha visto en celebridades, pasarelas y lo que han dejado en claro los estilistas es que los castaños no quieren abandonar el mundo de la belleza y si bien a lo largo del año hemos visto todo tipo de tonalidades, la más femenina, elegante y rejuvenecedora empieza a tener sus primeras apariciones con el tono honey brunette.

Ahora, según los expertos, todo apunta a que no hay mejor opción para renovar el look que el honey brunette, también conocido como castaño moreno miel, sobre todo si lo que se busca es apostar por una imagen natural y sencilla, pero en la que se aprecie un ligero cambio de look, pues se trata de un tono de tinte de lo más discreto que además ayuda a ir con la energía del otoño y es que llena el cabello con luz, dimensión y calidez sin apostar por tendencias radicales.

De hecho algunas famosas han puesto los tonos miel, ya sea en castaños o en rubios, como la opción perfecta para llenar al rostro de luz, eso sin mencionar que la melena también se verá bastante iluminada sin la necesidad de tener que recurrir a técnicas de luces o la aplicación de un rubio claro o platinado, que han marcado tendencia a lo largo del verano. Ahora, las melenas tienen que ser castañas, pero no al grado del chocolate intenso que se vio durante el invierno, sino por un tono más claro.

Se trata del tono más natural. (Foto: IG @camcanvas)

¿Cómo se debe llevar el honey brunette?

Lo ideal es aplicar este tono en toda la melena, pero los expertos tienen una recomendación para hacer que luzca más en tendencia y para ello hay que olvidarse de la uniformidad y, por el contrario, apostar por un degradado en el que las raíces queden más oscuras (aunque no de nuestro tono natural) y de ahí ir aclarando el resto de la cabellera para que de medias a puntas se logre ese tono más claro.

De hecho, es justo esta técnica de degradado la que convierte a esta tendencia en la opción perfecta para el otoño y para que se luzca sin importar la edad, pues mientras en las más jóvenes logra una imagen dulce y estética, para las mujeres maduras e incluso con canas, puede convertirse en la salvación para rejuvenecer el rostro, pues el dejar la técnica de honey de medias a puntas, con especial atención a la altura de los pómulos, ayuda a que la cara se vea más iluminada y con un efecto de haberle quitado años de encima.

La mejor parte del honey brunette es que requiere de poco mantenimiento, pues a diferencia de los rubios, no hay que estarlos matizando al menos una vez por semana ni retocando las raíces cada 15 días. De hecho, este tono de castaño se ha popularizado tanto por eso, y según los estilistas habrá que visitar los salones de belleza cada mes o mes y medio, con la intención de retocar las raíces hasta lograr ese degradado perfecto.

Honey brunette es la nueva tendencia de cabello. (Foto: IG @kaiagerber)

