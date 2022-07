Mi esposo obliga a los niños y a mí a volvernos veganos, ¿perdió la cabeza?

Las dietas veganas suelen causar mucha polémica entre la sociedad, especialmente cuando las personas que llevan este estilo de vida tratan de imponer su forma de pensamiento y alimentación a terceras personas, incluyendo su familia. El ejemplo perfecto es el caso de esta mujer, cuyo esposo ha probado con una infinidad de dietas, pero al encontrar la basada en plantas quiere que todos la sigan.

Es por ello que la mujer se acercó al foro virtual de Carolyn Hax con la esperanza de recibir consejos para afrontar la situación, sobre todo porque ni ella ni sus hijos están dispuestos a olvidarse de la carne, leche y otros productos de origen animal, pues la situación ya ha traído muchas peleas con su esposo, quien incluso ha tirado todos los alimentos que no son veganos.

"Mi esposo siempre hace dieta y hace ejercicio. Tenemos TONELADAS de equipo en la casa porque TENÍA que tener y luego nunca usó… Sé que muchos tienen el mismo problema. También ha pasado por eliminar X y luego volver a comerlo unas semanas o meses después. He suspirado y lidiado con eso. Debo decir que se convirtió en pescetariano/vegetariano/sin gluten hace casi dos años, y después de un comienzo accidentado, todos nos hemos adaptado a ese cambio, y nosotros (yo, los niños) comemos carne y pan de vez en cuando en casa", explicó.

Sin embargo, las cosas cambiaron de un momento a otro cuando en una revisión médica su esposo descubrió que tenía el colesterol tan alto que se le recetó medicamento, por lo que el hombre trató de cambiar su estilo de vida para cuidar de su salud, por supuesto los cambios no fueron progresivos, sino que en una semana ya estaban listos

El esposo inició la dieta para controlar sus problemas de colesterol alto. (Foto: Pexesl)

"Ahora hizo un giro de 180 grados y tiró todos los productos lácteos y la carne y dice que todos debemos volvernos veganos. Convertirse en veganos no es un plan para nosotros. Después de una pelea a gritos, compré más lácteos para el resto de nosotros, y él abrió la leche y yogur y los esparció por todo el patio trasero", detalló la mujer.

Ahora las preguntas que pasan por la cabeza de la esposa es si se trata de alguna reacción al medicamento o si su esposo simplemente perdió la cabeza. Pues además de los problemas por la alimentación, la tensión en casa ha aumentado al grado en el que todos, incluyendo a los niños, se encuentran en un profundo silencio. "Traté de llamar a su médico, pero no querían hablar conmigo debido a HIPAA. Aparentemente, mi esposo no me puso en la lista de personas autorizadas para hablar. ¿Algún consejo?", escribió ante el foro.

No debe obligarlos; estas son las respuestas de los usuarios

Una usuaria quien se identificó como vegana por cuestiones éticas y no de salud, externó su opinión con la que coincidieron muchos miembros del foro y es que lo ideal sería no obligar a familiares o amigos a seguir un estilo de vida que no les interesa. Por el contrario, precisó que ella ni siquiera lo ha sugerido a su esposo o hijos.

"Durante 25 años nunca se me ocurrió obligar a mi esposo o a mis hijos a hacer lo mismo. Yo cocino y hago las compras, principalmente cocino verduras y respondo honestamente cuando mis hijos me preguntan sobre mis elecciones dietéticas. Pero yo compro carne si ellos quieren, mi cónyuge cocina carne, conseguimos carne para llevar, los almuerzos escolares y los restaurantes son elección de cualquiera, etc. Esto es solo respeto básico por ser dueños de sus propios cuerpos y mentes", advirtió.

Por otro lado, algunos usuarios explicaron a la mujer que el hecho de que su esposo les tire sus alimentos es una forma de abuso emocional, por lo que uno de los consejos es salirse de la cas junto a sus hijos y dejar ese tiempo para que el esposo reflexione o busque ayuda. "Si quiere tener acceso a ti, puede ir a hablar con un terapeuta o decirle a su médico lo que está pasando. No se trata de tu derecho a comer queso (¡aunque defenderé ese derecho!). Se trata de su derecho y el de sus hijos a ser tratados como personas y no como apéndices", señalan.

La dieta vegana no acepta ningún alimento de origen animal. (Foto: Pexesl)

Tras los ataques la comunidad vegana los usuarios también defendieron esta postura y advirtieron que el verdadero problema es "el comportamiento de su esposo", pues aplicar la conocida ley del hielo y tirar los alimentos "son conductas abusivas". Por otro lado, sugirieron pensar si es la primera vez que hay un comportamiento como este, pues pudieron ser banderas rojas que se ignoraron.

"Necesita terapia individual y un abogado. Es probable que su esposo necesite un examen físico completo para identificar si hay algún problema subyacente que cause este comportamiento, pero si él no está dispuesto a discutirlo, debe protegerse a sí misma y a los niños", dijo otro usuario. "No siempre es fácil reconocer el abuso dentro de una relación, pero eso es claramente inaceptable. La pregunta es qué hacer al respecto. Los problemas de dieta son solo un vector de control", comentan.

Por otro lado, un usuario que se sintió identificado con el caso, pero desde el lado del esposo, advirtió que en ocasiones las personas con desordenes alimenticios "tendemos a usar la comida para ejercer control cuando nos sentimos impotentes y asustados. Este último cambio de estilo de vida es solo una de sus fases restrictivas, potenciada por un nuevo sentido de su propia mortalidad".

"Entonces, primero, necesita una llamada de atención, que podría ser de su médico u otro profesional médico en el que confíe, de que esta respuesta no es médicamente necesaria. Muy pocos médicos recomiendan dietas veganas estrictas", aconseja.

Pero lo anterior sólo sería uno de los pasos realizar, ya que el esposo también debe "darse cuenta de que su respuesta no estuvo bien y sentir curiosidad por saber por qué le da a la comida este tipo de poder. Esto es más difícil de incitar, pero su trato silencioso podría darle algo de espacio mental para comenzar a preguntarse", además recomendó a la esposa ver testimonios de personas con trastornos alimenticios para entender mejor la situación.

"Reemplace con calma los artículos en el refrigerador que tiró. Ignora sus berrinches. Explique cuidadosamente a sus hijos que este es el mecanismo de afrontamiento de su esposo, que no está bien, y continúe modelando una relación saludable con la comida. Es posible que deba hacerse cargo de las compras y la cocina hasta que las cosas estén menos cargadas. Lamento que estés atrapado siendo el adulto en esta situación; puede ser agotador. Asegúrese de obtener el apoyo que necesita a través de amigos, familiares o su propio terapeuta", agrega un miembro más.

SIGUE LEYENDO

Todos me cuentan sus problemas, pero nadie me escucha, ¿qué debo hacer?

"¿Cómo le dices a tu pareja que has decidido no tener hijos?"

Relaciones de pareja: "¿Los secretos con mi suegra son una forma de control?"