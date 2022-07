Todos me cuentan sus problemas, pero nadie me escucha, ¿qué debo hacer?

Una de las metas de muchas personas es tener relaciones de pareja, amistad y familiares en las que la reciprocidad sea una base para compartir todo tipo de momentos, desde los buenos, hasta los malos y siempre teniendo el apoyo de otros; sin embargo, no en todos los casos es posible encontrar este tipo de vínculos y en ocasiones la responsabilidad sólo cae en una de las partes, como es el caso de esta mujer a la que "nadie escucha".

Es por ello que se acercó al foro virtual de Carolyn Hax, no sólo para contar sus problemas, sino también para pedir algún consejo con el cual saber qué hacer o cómo continuar cuando todo el mundo llega a desahogarse con ella, pero a la vez nadie parece querer escucharla.

"Tengo 50 años y, después de una racha bastante buena, he tenido tres años realmente malos con una crisis de salud o un evento traumático tras otro. Desafortunadamente, mientras pasaba por esta tormenta me di cuenta que todas las personas cercanas a mí (familia, amigos, compañeros de trabajo) son 'volcadores'. Vienen a mí con sus problemas, los escucho y empatizo. El problema es que ninguno de ellos está particularmente interesado en dejar desahogarme", confesó con la esperanza de recibir ayuda.

Los miembros del foro recomiendan a la mujer ser honesta con lo que está enfrentando. (Foto: Pexels)

A pesar de ello, también sacó su lado más empático al destacar que con la llegada de la pandemia y otros problemas, han sido años especialmente difíciles para muchas personas; sin embargo, la mujer se dijo estar dispuesta a ponerle fin a todos los vínculos en los que sólo ella muestra comprensión, incluso si la decisión aún le causa muchas dudas, pero reitera que "no me queda apoyo para dar".

"Estoy tratando activamente de conseguir un terapeuta, pero lo que necesito es un consejo sobre cómo cerrar el ciclo. Ya no puedo escuchar sus problemas y mantener una apariencia de cordura. Por favor, dame algunas palabras para usar. No me queda apoyo para dar", dijo.

"Diles la verdad"; estos son los consejos del foro

Tras ser testigos de la historia los miembros del foro compartieron sus mejores consejos y recomendaciones en las que destacan que lo ideal en una situación como esta es detener a las personas en cuanto comienzan a desahogarse con ella, pero no con el fin de ya no escucharlos nunca, sino para aclararles que está pasando por una mala racha en la que necesita de su propio espacio e incluso de personas que la escuchen.

"Yo creo que detenerlos por adelantado y decirles lo está enfrentando: 'Te voy a detener, sé que estás luchando y cuentas conmigo para ayudarte. Sin embargo, estoy lidiando con una crisis tras otra y no tengo la capacidad en este momento para brindar consuelo'", recomienda uno de los usuarios.

Otros usuarios coincidieron con el consejo y apostaron algunas ideas para iniciar la conversación con quienes ocupen a la mujer para desahogarse y buscar consuelo. Algunos de los comentarios con los que sugieren iniciar la conversación es con un "estoy sobrecargada en este momento y no puedo ayudarte", así como "me preocupo por ti y quiero apoyarte, pero mi estrés está desbordado en estos días. ¿Podemos hablar de ___ en su lugar?".

De encontrarse con una respuesta agresiva, la amistad "no era buena". (Foto: Pexels)

Incluso sugirieron iniciar las conversaciones con otros desde la sinceridad y explicar que "es difícil para mí decírselo a la gente, pero como somos tan cercanos, sé que lo entenderás: he estado pasando por muchas crisis personales y mi capacidad para brindar apoyo/consuelo a otras personas se acaba de agotar". En cuanto a aquellos casos en los que las personas no lo comprendan, mantenerse firme es una opción, así como recordar que no se encuentra en el mejor momento para brindar apoyo.

"Si quieren seguir siendo amigos después de eso, fantástico. Si no, entonces la base de la amistad era problemática de todos modos", se lee en otro consejo.

Un usuario más que pasó por una situación similar explicó que su terapeuta le pidió poner en práctica el ser "cálido y cerrado" frente a "cálido y abierto", es decir, mantenerse amable y simplemente no responder como tal a sus problemas y en su lugar optar por comentarios como: "Vaya, eso suena terrible, buena suerte con eso" y "oh, cariño...".

