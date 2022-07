¿Cómo puedo explicarle a un "amigo" que lo borré de redes?

Las redes sociales son el lugar perfecto para distraernos y mantenernos en contacto con familiares y amigos; sin embargo, este tipo de cercanía también puede resultar por destruir amistades al notar que los intereses y valores en común son mínimos. Afortunadamente, existen opciones para eliminar o dejar de seguir a las personas y poner fin a la relación, aunque una de las preocupaciones es saber qué sigue, ¿hay que dar explicaciones?, ¿qué pasa si ese "amigo" termina herido por la decisión?

Estas son algunas de las preguntas de una mujer que tomó una importante decisión al ponerle fin a una relación de amistad que terminó por esfumarse con el paso del tiempo, es por ello que se acercó al foro virtual de Carolyn Hax con el fin de recibir consejos para saber cómo continuar adelante cuando se siente intimidada por ciertas personas a las que borró de sus redes sociales, donde tomó la decisión de mantener una relación sólo con su círculo cercano.

"¿Hay alguna manera no hiriente de explicar por qué 'eliminé' a alguien en Facebook? Ya casi no tenemos nada en común. Nuestra amistad, surgió cuando nuestros hijos estaban en la escuela, ha seguido su curso. Parece que estas personas y yo tenemos puntos de vista políticos/mundiales diferentes. Solíamos ser cercanos, pero muchas cosas han cambiado, y he tenido eventos que mantuve fuera de Facebook de los que no saben nada", explicó la mujer.

Por otro lado, asegura que se encuentra en un momento complicado por lo que puedan pensar las amistades a las que recientemente borró de sus redes puedan actuar en su contra. "Sé que hay poca probabilidad, pero tienen una vibra de matones y puedo ver que me cuestionan", detalló al señalar que su preocupación también viene porque los verá frecuentemente y al ser vecinos también se mantendrán en un círculo cercano.

¿Cuáles son los consejos?

Aunque las opiniones fueron pocas, los miembros del foro resaltaron que la comodidad es primero y que simplemente no se puede "ver a alguien con quien ya no interactúas mucho", en especial cuando ellos mismos han notado que fueron eliminados de las redes sociales. Por otro lado, hubo quienes aconsejaron que de necesitar tocar el tema o de encontrárselos en algún evento, siempre se puede ser sincero, aunque una forma de no lastimar a las personas es con un comentario como:

“Oh, simplemente actualizo mi lista de amigos cuando no tengo noticias de la gente. Sin intención de hacer daño".

En cuanto a recomendaciones para evitar a la larga situaciones como estas, los usuarios también recordaron que las redes sociales actualmente tienen herramientas como ocultar publicaciones o poner otro tipo de filtros para cortar relación con las personas sin que necesariamente se tenga que recurrir al eliminar amigo.

