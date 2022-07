¿Machismo en la industria del tatuaje? Alejandra Hernández narra los obstáculos vividos

Un tatuaje va más allá de un diseño “bonito”, ya que es una decisión muy importante pues lo conservarás para toda tu vida o por lo menos esa es la idea, es por eso que siempre debes acudir con un buen tatuador, o, ¿por qué no una tatuadora experta?.

En Mujer Todo Terreno conocimos a Alejandra una joven de 34 años que nació en Veracruz pero vive en Ciudad de México, ella es vegana y ama andar en bicicleta, rescatar animales, comer pizza y beber un buen café pero que también pasa muchas horas del día en un estudio de tatuajes plasmando las ideas de sus clientes en el mejor lienzo que puede existir: el cuerpo humano.

El equipo de Mujer Todo Terreno se dio cita al sur de la Ciudad de México para conocer a Alejandra y en exclusiva nos contó lo difícil que ha sido para ella convertirse en una tatuadora profesional y reconocida; pues fue víctima de bullying, por algunos de sus colegas por el simple hecho de ser mujer.

“Yo sí la pasé muy mal, no quiero decir nombres, no nada, pero sí fue un proceso un poco desagradable o sea de lo bonito que aprendí siempre hay un aparte fea ¿no? Y si hubo muchas personas que no te abrieron las puertas…”, contó Alejandra.

Foto: Alejandra Hernández

Pese a que Alejandra tuvo el apoyo de su familia, a lo largo de su carrera se encontró con algunos colegas que por ser mujer no creyeron en su trabajo, y debido a eso Ale se alejó de este arte por algunos meses.

“Hubo estudios en donde realmente los tatuadores se burlaban de mí enfrente de los clientes, me hicieron llorar, eso no se me olvida, lo tengo grabado como si hubiera sido ayer, se burló terrible de mi que hasta el cliente le dijo al tatuador ‘oye no te pasas de lanza’, me salí del estudio y el tatuador me dijo ‘ya, ya es que estaba bromeando, tienes que aguantarte, si eres tatuadora, tienes que aguantar’ y ¿por qué no, por qué tendría que aguantar que se burlen de mí? Cuando esto es muy importante” contó Alejandra para El Heraldo de México