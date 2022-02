La inspiradora historia de Daniella, la joven que renunció a su empleo para convertirte en muñeca

¿Quién no soñó con ser una muñeca cuando era pequeño? Ahora este sueño puedes hacerlo realidad y todo gracias a Daniella Peimbert quien junto con su equipo de trabajo ha llegado a miles de personas convirtiéndolas en muñecas.

Daniella, es un claro ejemplo que puedes lograr todo lo que te propongas, pues lo que comenzó como un simple pasatiempo, ahora se ha convertido en una microempresa que ha regalado miles de sonrisas.

Los inicios de Crearte

En entrevista para El Heraldo Digital, Daniella nos contó que la magia comenzó el 14 de febrero del 2021 en la sala de su casa, cuando quiso convertir una muñeca que tenía en una réplica de ella misma, el resultado fue tan impresionante que lo compartió en sus redes sociales.

Esa publicación hizo que usuarios de distintas partes de México desearan tener una muñeca de ellos mismos, por lo que comenzaron los pedidos; al principio, Daniella hacía los vestuarios con pedazos de ropa que ya no utilizaba y aunque no era la misma calidad de ahora, siempre puso todo el corazón en cada muñeca para que así sus clientes no solo vieran una réplica sino que tuvieran diferentes sensaciones y recuerdos al tenerla entre sus manos.

Con el paso del tiempo Crearte ha tenido mayor éxito y poco a poco, el equipo ha crecido, de ser dos personas, actualmente 9 trabajan en la pequeña empresa para lograr sorprendentes resultados.

Y es que Daniella y Ana son las encargadas de la personalización de cada muñeca, mientras que las demás se encargan del diseño de los accesorios o de las mascotas (@raffaela_creandoparati ); también hay tres mujeres más quienes hacen posible el diseño de la ropa (@La.ropita20, @minibutikdolls, @hechoamanobymayela), y para que tu muñeca no sufra ningún tipo de percance o que se maltrate, el esposo de Daniella es el encargado de fabricar las cajas las cuales también están personalizadas con el nombre y la foto del cliente.

Y claro, las redes sociales son una parte muy importante dentro de Crearte por lo que tienen a una chica que los apoya para canalizar cada uno de los mensajes de los clientes.

Este es el resultado de la personalización de una muñeca. Foto: Especial

¿Trabajo o pasatiempo?

Daniella comenzó esto como un pasatiempo pues antes trabajaba como vendedora en una empresa, pero al darse cuenta que cada vez eran más los pedidos de las muñecas personalizadas decidió renunciar y dedicar el 100 por ciento de su atención a “Crearte”.

“Le di prioridad a algo que es mío y que me encanta hacer” dijo Daniella Peimbert

Es así como a lo largo de casi un año de trabajo, Daniella ha entregado miles de muñecas no sólo en la capital del país sino en varios Estados, así como algunos países de Latinoamérica.

¿Cuál es proceso de personalización?

Puedes contactarla mediante redes sociales. Foto: Instagram

Daniella contó que el proceso de personalización es complicado pues el equipo de Crearte pone toda su dedicación en cada facción, color de cabello, ropa o accesorio que le pidan.

Si tú eres una de las miles de personas que quieren adquirir una muñeca personalizada deberás esperar un poco pues debido a la gran demanda, existe una lista de espera para que en el momento en que sea tu turno se comuniquen contigo.

Después te pedirán una fotografía en la que quieras que se base la personalización junto con la opción de tres accesorios.

Y lo increíble de todo esto es que los accesorios van más allá de unos aretes, pulseras o bolsas pues algunos de sus clientes le han pedido tarros de cerveza, caballitos con tequila, tamales, café, micrófonos, mariposas monarcas, dragones y muchas cosas más.

