5 minivestidos de Aleida Núñez que serán tendencia este verano

Aleida Núñez es una de las figuras públicas más importantes del momento y siempre que comparte nuevas fotos en sus redes sociales, se vuelve tendencia por presumir la figura perfecta que todas las mujeres desean tener para el verano, sobre todo si se trata de sus looks en minivestidos, con los que confirma ser la más guapa y con las mejores piernas del mundo del espectáculo. Es por ello que no puede faltar como una inspiración para vestir en esta temporada.

La actriz y cantante sigue las mejores tendencias del momento, por lo que no sorprende ver que en poco tiempo se ha coronado como una de las famosas consideradas como un ícono de la moda y, por lo tanto, una de las mejores vestidas. Así que si este verano quieres arrebatar todas las miradas al estilo de Aleida Núñez, no te debes perder sus mejores looks con minivestidos de todos los diseños.

Pues como buena amante del estilo, sabe que este 2022 los escotes pronunciados, mangas, faldas cortas y colores encendidos son los preferidos. Uno de sus primeros looks destaca por llevar un vestido azul con un escote en "V" y con tirantes, algo que deja al descubierto gran parte de su busto y espalda. Además, el apostar por un modelo entallado, permite que resalten sus curvas y una mini cintura.

Aleida Núñez sabe que los zapatos nude son ideales para que las piernas luzcan kilométricas. (Foto: Instagram @aleidanunez)

Por otro lado, la intérprete de "Papito" sabe que el color que no puede faltar este verano es el fucsia, mismo que está causando furor en celebridades de renombre, ya que es ideal para usar tanto en calzado, accesorios y en prendas, pero la mejor forma de usarlo es con un minivestido ajustado como el que la famosa lució recientemente.

Sin embargo, a diferencia del modelo anterior, para una prenda como esta en la que el color intenso atrae todas las miradas, lo que se debe hacer es llevarlo con mangas largas y cuello alto; mientras que la falda debe ser corta par destacar las caderas. De acuerdo con Aleida Núñez, el combinarlo con tenis es una de las mejores formas para presumir unas piernas perfectas.

Es importante señalar que los colores neón tienen mucha popularidad esta temporada y nos acompañarán hasta el otoño, por lo que no sólo el fucsia tiene protagonismo y prueba de ello es que la también cantante y creadora de contenido par adultos, tiene un minivestido amarillo que le hemos visto estilizar de diferentes formas. Una de ellas es con zapatillas neón, pero lo que hace a esta prenda especial es que tiene un escote strapless y es entallado, la combinación perfecta para presumir una mini cintura.

Aleida Núñez sabe que los tenis blancos están de moda y lucen con cualquier look. (Foto: Instagram @aleidanunez)

Con este look Aleida Núñez encendió las redes. (Foto: Instagram @aleidanunez)

Claro que otros colores como el rojo y el vino también son adecuados para el verano e incluso para el otoño, aunque par eso aún faltan meses. De acuerdo con Aleida Núñez, una excelente forma de llevar estos tonos a la ropa son con encajes y la prueba de ello es que conquistó las redes sociales con un minivestido con mangas tipo campesina. Asimismo, un look como este destaca por unas zapatillas doradas con las que agregó lujo al atuendo e hizo que sus piernas si vieran más alargadas que nunca.

Finalmente, otro de los minivestidos ideales para la temporada de calor de este 2022 es un diseño asimétrico de una sol manga en combinación con un escote strapless. Al igual que con los otros diseños, destaca por ser entallado para resaltar la figura, mientras que una falda súper corta ayuda a que las piernas se vean más torneadas que nunca.

El encaje y transparencias son perfectos para este verano. (Foto: Instagram @aleidanunez)

De acuerdo con Aleida Núñez, el calzado negro nunca puede faltar. (Foto: Instagram @aleidanunez)

