Desde el mar, Michelle Salas presume el bikini neón perfecto para el verano

El verano recién inició, pero desde hace semanas las famosas más importantes han presumido cuáles serán las tendencias de la temporada con las cuales lucir sensacionales y arrebatar todas las miradas, entre ellas la guapa Michelle Salas, quien siempre ha sido considerada como uno de los íconos de la moda más importantes del país, pues no importa si se trata de un look del street style o el vestido más elegante para alguna alfombra roja, la modelo siempre sabe cómo sacar provecho y sus apuestas para usar un bikini no son la excepción.

Aunque la influencer nos ha regalado en más de una ocasión los bañadores perfectos para disfrutar del verano, ya sea por ser modelos divertidos o por ser los más coloridos, en esta ocasión dio una cátedra más de moda en la que confirmó que lo de esta temporada es lucir colores neón para acaparar toda la atención. Desde sus redes sociales, Michelle Salas mostró el bikini amarillo ideal con el que incluso al nadar bajo el mar sigue siendo sensación.

En un nuevo video publicado en en su cuenta oficial de TikTok, la bisnieta de Silvia Pinal presumió una figura torneada gracias a las intensas sesiones de entrenamiento que tiene, y como si se tratara de "La Sirenita", caminó desde las inmensidades del mar para llegar a la orilla de la playa conquistando a la cámara con un coqueteo. Por supuesto, al ser una de la referencias de la moda, su bikini neón fue lo que llamó la atención de todos sus seguidores, pues es la opción perfecta para disfrutar del verano.

Así conquistó las redes Michelle Salas. (Foto: Captura)

Desde hace semanas te advertimos que lo neón iba a ganar popularidad para esta temporada y si bien se lleva en los looks más casuales, se convirtió en la tendencia perfecta para disfrutar de unas vacaciones, ya que la intensidad de los colores luce magnífica con la energía de la playa. Además combinar tonos así de llamativos no es una tarea nada fácil, por lo que usarlos en accesorios o en bañadores es la mejor opción.

Y Michelle Salas lo demostró con su reciente publicación, sin embargo, para lucir a la moda no basta con llevar una sola tendencia, sino también combinarla con otras, como puede ser el caso del diseño del bikini. En este caso, según la sesión de estilo de la influencer, hay que apostar modelos que tengan unas bragas de tiro bajo y las clásicas cintas para ajustar a la altura de las caderas.

Mientras que el top debe dejar atrás los escotes tipo strapless o aquellos con cintas para atar por detrás del cuello, en cambio, un par de finos tirantes darán el toque final. Asimismo, si lo que se quiere es tener una imagen un tanto coqueta, lo ideal es buscar un diseño en el que la prenda también tenga detalles, ya sea un estampado como con el que recientemente se lució Cynthia Rodríguez, o bien, una sutil abertura justo en medio del busto, que servirá para dar un poco de sensualidad sin perder el estilo.

Con este look, Michelle Salas acaparó miradas y sus más de 57 mil seguidores en TikTok la llenaron de elogios como "hermosa", divina diosa", eres hermosa, claro que viene de familia" y "bella".

SIGUE LEYENDO

