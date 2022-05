Los mini shorts y medias están de regreso para este verano; así se deben usar, según Gigi Hadid

¡Es oficial! La combinación de mini shorts con medias negras está de regreso y Gigi Hadid acaba de confirmarlo con el look más trendy del año. A pesar que es una tendencia que no todos aman, lo cierto es que tras la nueva sesión de fotos de la modelo, bastará con esperar unos días antes de ver el feed de Instagram repleto con un atuendo como este.

A través de su cuenta de Instagram, Gigi Hadid compartió tres fotografías en las que no sólo destacan unos labios con un tono rojo intenso, sino también el look que todo el mundo querrá llevar este verano, pues además de esta combinación de mini shorts con medias, la famosa agregó otras de las tendencias de este 2022, un detalle que convierte a su look en el perfecto para llevar las próximas semanas.

De acuerdo con lo que dejó ver la estrella de Versace, para lucir perfecta este verano hay que recurrir a lo vintage, pues estas dos prendas habían dejado de estar en tendencia, aunque no por ello se dejaron de ver. Sin embargo, para esta temporada regresó como el sustituto de las medias de red que hasta esta primavera se llevaron con todo tipo de looks, aunque para destacar es necesario tener un estilo perfecto.

Y si hay alguien que lo tiene es precisamente Gigi Hadid, quien lució un mini short denim con unas medias negras, pero para darle su toque personal y sumado a lo chunky de este 2022, agregó un cinturón de animal print con una enorme hebilla dorada que se roba toda la atención del outfit.

Gigi Hadid sabe que los accesorios son básicos para elevar un look. (Foto: IG @gigihadid)

Mientras que para el resto del look, la modelo y madre de una niña, estilizó con un top de cuello alto con diseño animal print de cebra, una tendencia con la que se convierte en otra de las celebridades que le pone fin al estampado de leopardo que ha conquistado desde el invierno. Ahora, con un toque de frescura, afirmó que es el diseño perfecto para lucir en verano.

Como pieza final y sumándose a otras famosas como Hailey Bieber, Gigi Hadid agregó un blazer rojo con estampado negro, pero a diferencia de lo que se le ha visto a ella y a otras celebridades, apostó por una prenda de su talla, marcando así el fin oficial de lo oversize que conquistó el mundo de la moda. Este complemento es su look también es ideal para agregar un poco de formalidad y para cuidar la forma del cuerpo, por la presencia de las hombreras.

Como te adelantábamos, la hermana de Bella Hadid es todo un ícono de la moda y como tal sabe que los accesorios no pueden faltar, por lo que acompañó sus mini shorts con un brazalete y anillo dorados. En cuanto a su maquillaje, se mantuvo firme a la tendencia de apostar por una imagen natural y sólo con un labial rojo.

Por si queda alguna duda que la modelo impone moda, basta recordar con que fue de las primeras famosas en regresar a una melena rubia, así como las cejas decoloradas y ultra delgadas, por lo que ahora sólo queda esperar a que las medias negras y mini shorts comiencen a ganar popularidad entre el mundo de la moda; recuerda que si lo usa Gigi Hadid, es tendencia.

Gigi Hadid con su nuevo look. (Foto: IG @gigihadid)

