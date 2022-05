5 minivestidos que debes usar este verano para lucir como África Zavala

La actriz África Zavala se ha convertido en una de las famosas más queridas por el público y por los usuarios de redes sociales, quienes no dudan en halagarla tanto por su belleza, como por sus looks perfectos para cada temporada. Ahora, a semanas de terminar la primavera, la famosa ha adelantado todas las tendencias que se verán este verano, en especial si se habla de minivestidos.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz de "Corona de Lágrimas" ha demostrado tener el mejor estilo y como toda una modelo ha posado con los minivestidos que no pueden faltar en el guardarropa de ninguna mujer. Es por ello que los fans ya ven en África Zavala uno de los referentes de moda más importantes del país y prueba de ello es que suma millones de seguidores que no dudan en tomar inspiración de sus looks, ideales para robar miradas.

Pues además de tener uno de los mejores estilos, la famosa de 36 años tiene una de las figuras más envidiadas del mundo del espectáculo, ya que su silueta es de reloj de arena, tiene un cuerpo muy delgado y a la vez sumamente marcado y torneado por el ejercicio, por lo que en cualquier atuendo siempre presume sus músculos. Y si quieres lucir como ella este verano, debes usar estos minivestidos favorecedores para todo el mundo.

Entallados y de botones

El diseño favorito de África Zavala es el entallado, por lo que no sorprende ver que la mayoría de sus outfits resaltan su figura; sin embargo, para darle un toque extra de estilismo destaca este minivestido verde de botones. Algo que lo hace ideal para este verano es que la tela es muy fresca, por lo que las mangas largas no serán un problema; además, los botones permiten ajustar el escote al gusto personal.

Con este look la actriz demostró ser una experta en moda, pues el color verde es uno de los preferidos de la temporada veraniega y no importa su tonalidad, ya que todas las famosas e influencers lo están usando desde su ropa hasta los accesorios. Si no nos crees, presta atención a los looks más virales de Instagram.

Con este vestido se pueden presumir unas piernas perfectas. (Foto: IG @afri_zavala)

Con escote en la espalda

Para las más atrevidas, un minivestido con escote en la espalda es la mejor opción para lucir sensual y a la moda este verano. Por supuesto, África Zavala tiene los secretos de estilismo que no te debes perder para lucir perfecta, pues el look es ideal tanto para un paseo en la ciudad, como en unas vacaciones en la playa.

En el caso de la ciudad, la mejor forma de combinarlo es con tacones, mientras que en destinos como la playa, lo ideal es usar sandalias o alpargatas que ayuden a elevar el atuendo. Asimismo, puedes jugar con los diseños y tratar que la prenda tenga un escote tipo halter para que la espalda luzca en su totalidad.

África Zavala sabe que un calzado nude es la clave para hacer que las piernas luzcan kilométricas. (Foto: IG @afri_zavala)

Vestidos deportivos

Otra de las grandes tendencias del año son los looks deportivos, ya sea que den vibras del tenis o golf, y África Zavala no podía defraudar a sus fans para lucir a la moda este verano. Además, el diseño de minivestido que ha lucido es perfecto para un look más casual y para resaltar la figura, ya que se trata de una prenda entallada.

Asimismo, destaca por una falda corta y mangas largas, aunque lo que se roba toda la atención son los detalles en el cuello, muñecas y ruedo, pues una gama de colores ayudan a dar ese aspecto deportivo e incluso colegial.

Para looks como estos se pueden usar tenis blancos. (Foto: IG @afri_zavala)

Colores pastel

Aunque los colores más encendidos son ideales para el verano, África Zavala ha demostrado que un minivestido en amarillo pastel y con estampado es una de las opciones más elegantes y sofisticadas que tiene en su guardarropa, sobre todo si se combina con el calzado y accesorios adecuados.

Para recrear una imagen de la década de 1980, la actriz acompañó con unos zapatos de punta en color blanco que combinó con un bolso de mano. Mientras que para su peinado, dio volumen en la parte superior y peinó las puntas hacia afuera.

Los minivestidos también se pueden adecuar a tendencias de décadas pasadas. (Foto: IG @afri_zavala)

Minivestidos con transparencias

Este verano también está repleto de prendas con transparencias y en minivestidos no se podía quedar atrás esta tendencia. Algunos de los íconos de la moda que se han lucido con el tul y encaje, destaca Kourtney Kardashian, pero la propia África Zavala le ha dado su estilo más moderno y sin perder la sensualidad.

Para lucir con la celebridad, es necesario apostar por el color negro, ya que no sólo es perfecto para lucir sensual, sino también elegante. Por otro lado, las mangas con un escote de campesina ayudarán a darle un toque más coqueto a la prenda. Finalmente, para estilizar, se pueden usar unos tacones con pulsera.

Los detalles de costuras en el vestido también son ideales para estilizar la figura. (Foto: IG @afri_zavala)

