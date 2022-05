5 minifaldas perfectas para este verano y lucir al estilo de Livia Brito

La guapa Livia Brito se ha coronado como la mejor vestida de las famosas y prueba de ello es que siempre que comparte una nueva foto causa furor en la red, pues además de lucir bellísima, siempre acierta con sus looks tanto casuales como formales; sin embargo, los favoritos de sus fans son aquellos en minifaldas, prendas con las que presume tener la figura perfecta y más envidiada de toda Televisa.

A través de su cuenta de Instagram, la protagonista de "Mujer de nadie" ha compartido sus mejores looks para usar este verano y para no perder esa vibra tropical se ha arriesgado con los colores más llamativos de la temporada como es el fucsia y aquellos con detalles en neón para atraer todas las miradas. Para nadie es secreto que Livia Brito ha logrado tener un estilo totalmente único y aunque sus últimas fotos son en chándal, las minifaldas son sus favoritas.

Es por ello que dimos con sus outfits perfectos para usar este verano, ya que a pesar de tener algunos básicos del guardarropa, son ideales para sumarse a todas las tendencias del momento, pues si en algo es experta la actriz, es en estilizar y armonizar tanto con los colores como con los accesorios, y a continuación revelamos cómo lucir igual que ella.

Livia Brito sabe que el verde es el color en tendencia para el verano. (Foto: Instagram @liviabritopes)

En el look anterior, la cubana dejó en claro que entre los básicos del guardarropa no pueden faltar minifaldas con estampado Príncipe de Gales, mismo que da elegancia y sofisticación a los looks, incluso si se lleva en lo colores más llamativos como el verde y el amarillo. Por otro lado, Livia Brito reveló que una prenda como esta es ideal para usar con el top del bikini y así lograr el look playero perfecto.

Por supuesto, no es su única apuesta, ya que otro de los colores de moda para esta temporada es el fucsia, mismo que las famosas no dejan de agregar a todos sus looks y según la actriz de Televisa, una excelente opción para usarlo este verano es con una minifalda tableada, pero que el diseño destaque por tener el tiro alto, para estilizar la figura y marcar la cintura.

La idea más sencilla para combinar este color es el blanco, por lo que vestirla con un top y calcetas ayudará a lograr una imagen más casual y deportiva. De hecho, algo que demuestra Livia Brito es que con un look como este se puede entrenar desde el jardín sin tener que perder el estilo o recurrir a los leggings.

Los tenis blancos ayudarían a que el look luzca más casual. (Foto: Instagram @liviabritopes)

Las minifaldas tableadas también se pueden usar en denim. (Foto: Instagram @liviabritopes)

Otro aspecto que no puede pasar por alto este verano y que la propia Livia Brito ha confirmado con sus looks, es que las faldas cortas se pueden llevar tanto tableadas como lisas y más ajustadas al cuerpo, pues mientras el primer modelo ayuda a que la cadera se vea más ancha y la cintura más pequeña, el segundo es ideal par presumir las curvas del cuerpo, sobre todo si se usan en colores claros y con estampados.

Por supuesto, para el verano no es una regla fundamental que los colores sean los más encendidos, pues también se pueden crear looks con tonos neutros o pastel, como es el caso de las siguientes dos fotos. En la primera de ellas destaca una falda rosa pastel de cuadros con un top blanco.

Mientras que para un look veraniego influenciado por las tendencias del street style destaca una falda de mezclilla en color café, también con un top y tenis blancos; sin embargo, son los accesorios los que ayudan a elevar el atuendo y prueba de ello es que Livia Brito agregó un sombrero pesquero con un bolso.

Accesorios dorados ayudan a que lo outfit se vea más elegante. (Foto: Instagram @liviabritopes)

Así se pueden llevar colores neutros este verano. (Foto: Instagram @liviabritopes)

