¿No sabes cómo combinar una camiseta blanca?; así puede usarla en 3 looks diferentes

Una camiseta blanca siempre puede sacarnos de un apuro al convertirla en la gran protagonista de los looks más casuales y de los más formales, el secreto sólo está en saber cómo usarla de forma correcta y con qué prendas y accesorios combinarla; sin embargo, sabemos que la tarea puede ser muy difícil para muchas personas, sobre todo si lo que se busca es mantener todas las tendencias del momento. Así que si no tienes idea por dónde comenzar, te compartimos algunas ideas para usar esta prenda en outfits totalmente diferentes.

De atreverte por algunas de estas tres combinaciones, te aseguramos que causarás sensación a dónde quiera que vayas, pues presumirás un estilo totalmente único en el que resalte el buen gusto, la elegancia y sobre todo, marcar ese toque juvenil y que sigue las tendencias del street style. Pues si hay alguien que cause sensación en redes por sus looks acertados es el influencer Tim Dessaint, quien recientemente compartió los mejores consejos para usar una camiseta blanca oversize y los resultados conquistaron al Internet.

Con jeans para un look casual

Para la primera de sus combinaciones, el también youtuber usó unos jeans de corte recto en color gris para combinar la camiseta, pero la gran clave es dejarla suelta para darle una imagen más casual al outfit. Mientras que para seguir con la gran tendencia del momento en calzado, Tim Dessaint agregó unos tenis chunky blancos.

Algo que debes tomar en cuenta es que este 2022 el ruedo sólo se lleva doblado en ciertas ocasiones y esta no es una de ellas, por el contrario, hay que dejar que se quede "arrugado" sobre los tenis; algo que no se puede pasar por alto es que esta combinación ya es perfecta para usar en los días más calurosos, pero para las mañanas frescas se puede llevar también una sudadera gris para cuidar la paleta de colores del look, y siempre procurando que el largo de la camiseta quede por fuera.

De estas dos formas puedes llevar el look. (Foto: Instagram @timdessaint)

Con pantalones de vestir para ir a la oficina

Este segundo look es perfecto para lucir elegante y casual en la oficina e incluso se podría para llevar a eventos en los que el código de vestimenta no sea totalmente formal, pues tiene todos los aspectos básicos para destacar entre el resto. Para ello sólo hay que usar pantalones de vestir en color negro, aunque se pueden buscar modelos con detalles como líneas verticales muy sutiles.

Y a diferencia de la primera idea, para esta combinación es necesario fajar la camiseta, tratando de dejar un poco de volumen por fuera para hacer notar que se trata de una prenda oversize; mientras que para terminar de agregar estilo al look, se pueden usar botines o zapatos de agujeta en color negro, ya que son el último toque de estilismo. Por otro lado, para quitar un poco de formalidad, también se puede agregar una chaqueta negra.

Accesorios como lentes y anillos pueden dar el toque final. (Foto: Instagram @timdessaint)

Con shorts de cuero

Finalmente, para el tercero de los outfits, se busca una imagen más bien casual y perfecta par los días más calurosos, pues ayuda a mantener el cuerpo fresco. La mejor opción para ello es usar unos shorts de cuero, una de las grandes tendencias de la primavera y que promete quedarse hasta el verano, pero para darle un toque más especial, se pueden usar colores como el café, para salir del clásico negro.

Asimismo, hay que dejar la camiseta blanca por fuera y combinar su color con unos tenis y calcetines largos. Por otro lado, se pueden agregar accesorios como anillos para lograr el look perfecto del street style.

También puedes usar gorras. (Foto: Instagram @timdessaint)

