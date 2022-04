¿Tienes más de 40 y te aplicaron el Ghosting? Esto es lo que debes saber para "superarlo"

Las personas de más de 40 años también tienen el derecho y la libertad de volver a sentir la emoción del enamoramiento; sin embargo, las redes sociales pueden complicar las cosas y hacer que se enfrenten a nuevos procesos que los hagan salir de su zona de confort como el Ghosting, un término que se han acuñado las generaciones de los millennials y centennials.

A pesar de ello, es aplicable a todas las edades, sobre todo de aquellas que usan las redes sociales como una forma de mantenerse en contacto con su “ligue” o con personas que a penas se están conociendo con las que se pudo contactar desde plataformas como Facebook o Instagram, y por supuesto de las que usan aplicaciones como Tinder, Grinder o Bumble.

Pues el Ghosting consiste, básicamente en que después de mantener contacto con algún usuario por mensajes o llamadas, de la nada se corte el contacto sin dar explicación alguna y aunque en algunos casos simplemente el otro deja de responder, en otros más existe el bloqueo o la eliminación del match. Esto, sin duda, puede afectar emocionalmente a la persona que comenzaba a crearse la ilusión que la relación podía formalizarse.

Es por ello que platicamos con la psicóloga Karime Fajer Paniagua, quien detalló cómo las personas de más de 40 años pueden sobrellevar el duelo que el ghosteo supone, además de algunas de las señales que son posibles de notar a la hora de textear con un ligue. La experta cuenta con una maestría en Terapia Cognitivo Conductual por el Instituto de Terapia Cognitivo Conductual y es fundadora de Heroes Psicología Pop.

¿Qué es el Ghosting y cómo sobrevivir a él si soy adulto?

De acuerdo con Karime Fajer, esta práctica tan común en redes sociales y aplicaciones para conocer personas “se acuña de la metáfora acerca de los fantasmas que en ocasiones pueden o no verse y que aparecen o desaparecen de la nada. El Ghosting es simplemente ese término acuñado por una generación millennial-centennial y se refiere a la desaparición paulatina” de las personas.

Y aunque muchas veces se cree que el ghosteo ocurre de un momento a otro, la también creadora de contenido en redes como TikTok e Instagram detalló que la mayoría de los casos es un proceso paulatino que suele iniciar con desinterés o con cambios de actitud de la persona con la que se tenía un ligue.

“Empieza como un desinterés, con un tono cortante en las respuestas o muy limitado con muchos espacios de tiempo en las respuestas y termina en la desaparición de la persona y pues este ghosteo es algo que surgió en redes sociales”, dijo a El Heraldo de México.

Mientras que en otras aplicaciones para conocer nuevas personas, ya sea para algo formal o casual, se da el espacio perfecto para desaparecer sin más porque existe mucha “facilidad de poner fin a un match”.

Presta atención; así puedes descubrir si alguien está pensando en ghostearte

Por otro lado, Karime Fajer aclara que es muy fácil detectar la falta de interés, aunque para ello es muy importante prestar atención a todas las señales y que no es algo que se trate “en exclusiva de la edad”.

Entre los aspectos más importantes que hay que cuidar y a los que hay que prestar especial atención destaca prestar atención a cómo son las respuestas que se reciben de la otra persona; una buena forma de hacerlo es cuestionarte si existe una conversación o sólo se tratan de contestaciones con monosílabos. Incluso es posible notar el desinterés con un simple cambio en la forma en la que se expresa, sobre todo cuando antes todo se notaba y sentía más fluido.

Así que en caso de detectar estas cuestiones lo ideal es “comenzar a preguntar qué es lo que está sucediendo, por qué hay un cambio en la dinámica de la conversación y de la convivencia que se estaba formando. Creo que justamente para prevenirlo es importante hacer notar”, advierte la psicóloga y tiktoker.

Para ello se puede considerar hacer una o algunas de las siguientes preguntas: ¿Todo bien?, ¿Hay tiempos en los que prefieras que hablemos?. Ya que de esta manera se pueden detectar las primeras banderas rojas para prevenir que la otra persona desaparezca.

Y es que para prevenir el Ghosting, sin importar la edad, es necesaria la confrontación. Sobre ello, la experta en salud mental advierte que “puedes confrontar recordando que la otra persona puede no contestar o puede darte una respuesta que no tenga nada que ver contigo”.

No sentirte culpable, la clave para superarlo

Ahora bien, si tienes más de 40 años y ya fuiste víctima del Ghosting es muy importante dar el siguiente paso y superar todo lo que ocurrió y para ello, Karime Fajer nos reveló los puntos clave que debes considerar desde el momento en el que te dejan de contestar los mensajes.

No tomar la acción del otro como algo personal; recuerda que a penas estabas conociendo a la persona

El hecho no habla de ti, sino de la otra persona que no sabe cómo decir “no” y poner fin a la conversación

Recordar que el compromiso o el seguimiento a la vinculación es algo que causa conflicto y miedo

No te deben explicaciones. “Sería muy bonito, muy decente y menos doloroso para muchas personas que llegan a tener interpretaciones de sí mismos alrededor del rechazo, pero no es una obligación del otro hacerlo”, destacó.

Ser claros. “A la gente la da mucho miedo salir lastimada y sin embargo en ese afán de no salir lastimado terminan lastimando a alguien más al ignorarle”, advirtió Fajer.

Ir a terapia, ya que las personas de 40 o más años pertenecen a una generación que a diferencia de los millennials y centennials, no tienen normalizado que las relaciones cambiaron, por lo que se “requiere muchísima deconstrucción”, sobre todo si salen con personas de entre 20 y 30 años.

“Es muy bonito, pero les rompe mucho el esquema cuando empiezan a vincularse y ven que es una persona o una pareja que está buscando una cuestión poliamorosa, relaciones abiertas, donde no quieren que vivan juntos, no se quieren casar, no quieren hijos. Estos cambios estructurales y sistémicos y culturales que tienen que ver mucho también con las deconstrucciones de las nuevas generaciones y cómo se va adaptando la sociedad a eso, le causa muchísimo cortocircuito a la generación early millennial o los X”, explicó.

Por otro lado, la terapia también ayuda a trabajar relaciones pasadas, sobre todo en personas de 40 años que “ya tienen una relación previa, incluso ya traen un divorcio. Entonces hay una presión extra y sí hay una interpretación de ‘y si me vuelven a dejar’ o ‘y si me vuelvo a quedar solo’”, por recordar algunos casos.

¿Cómo continuar?

Tras superar un ghosteo lo ideal es seguir adelante y como consejo, Karime Fajer agregó que en el proceso de ligue se tiene que tener paciencia y animar a todas las personas mayores de 40 años a no rendirse.

“Sí hay gente, sí hay buenas personas, sí hay buenas vinculaciones y conocer gente sin una expectativa de ligue también es bien divertido de repente dices 'bueno, no me gustaste cuando nos conocimos y no hacemos clic', pero pues resulta que conozco un amigo o algo casualón. O sea, no se cierren, que no se cierren, que se den la oportunidad de experimentar cosas que a lo mejor en otro momento no pudieron experimentar y que recuerden la responsabilidad afectiva”, concluyó.

