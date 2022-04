Champú sólido: Estos son los BENEFICIOS para tu cabello

El cuidado del cabello es tarea de todas y de todos, pues lavarlo e hidratarlo correctamente puede hacer que luzca brilloso y fuerte, además que pequeños masajes estimulan la circulación sanguínea, algo que resulta fundamental para el rápido crecimiento; sin embargo, muchos de los productos que utilizamos, como el champú, pueden afectar la salud de la cabellera.

Pues a pesar de que los ingredientes de productos de belleza y cosméticos son efectivos para ciertas circunstancias, también pueden ser agresivos y causar irritaciones o enrojecimiento. Es por ello que los productos naturales cada vez ganan más popularidad y tienen muchos beneficios para la salud y para el medio ambiente, uno de ellos es el champú sólido.

Seguramente en alguna ocasión has escuchado hablar sobre el champú sólido y todos sus beneficios, no por nada es uno de los preferidos del mercado y quienes lo ponen a prueba no pueden dejar de usarlo. Este producto de fabricación con ingredientes naturales se presenta en forma de tableta (como una barra de jabón) y es muy duradero.

Entre los beneficios de este producto de belleza destaca que es menos agresivo con nuestro cabello y con la piel, pues la mayoría de sus ingredientes son más naturales y, sobre todo, no es necesario utilizar parabenos, emulsionantes, siliconas o sulfatos, sustancias que sí están presentes en los champús convencionales.

Y es que si eres muy cuidadoso a la hora de seleccionar tus productos sabrás que la gran recomendación para comprar champús líquidos es que no contengan estas cuatro sustancias, que son conocidas por ayudar a limpiar el sebo del cabello, sin embargo, suelen ser tan agresivos que dañan la capa protectora natural de la piel y con ello hacerla más propensa a la irritación o algunas infecciones.

En cambio, el champú sólido en forma de barra ayuda a que el cuero cabelludo se mantenga limpio y sin ser agresivo con el cuero cabelludo. Es por ello que quienes lo han puesto a prueba afirman que tras unas cuantas aplicaciones comienzan a notar cambios favorables en el cabello, pues por un lado se eliminan problemas como la caspa y resequedad, mientras que por otro, ayudan a que la melena se vea más brillante y sana que nunca.

Además, su uso es de lo más sencillo y muy parecido al de una barra de jabón, pues lo único que tienes que hacer es tener la melena húmeda, mojar un poco la tableta del champú y frotarla con tus manos hasta obtener espuma. Posteriormente, hay que llevar la espuma al cuero cabelludo y comenzar a lavar el cabello como suele hacerse, es decir de raíz a medias puntas; dejar actuar un minuto y enjuagar.

Es por ello que quienes se han pasado del champú líquido al sólido aseguran que dura por más tiempo, lo que implica una menor inversión en tus gastos de autocuidado. Los precios de este producto no suelen ser tan elevados y por el contrario, son tan accesibles como los que se encuentran en los supermercados, pues una tableta de este producto puede durar hasta para 100 lavadas de cabello.

Otra de las ventajas es que este producto no necesariamente lo tienes que comprar, pues se puede fabricar desde casa y con un presupuesto bajo. En Internet hay varios tutoriales de cómo hacerlo por 30 pesos mexicanos al sólo necesitar arcilla, plantas deshidratadas como romero, sábila, menta o manzanilla, además de un poco de aceite vegetal.

¿Necesitas más ventajas?, ¡es amigable con el medio ambiente!

Sus ingredientes son amigables con el medio ambiente pues suelen contener productos naturales como coco, aloe vera o jengibre. Además, es importante destacar que para fabricar una de estas pastillas de champú se utiliza menos agua que para una botella convencional.

Por otro lado, no se usa tanto plástico como con las botellas convencionales, pues la mayoría de los champús sólidos se entregan en cajitas de cartón o de lata, y en el caso de estás últimas son reutilizables, por lo que los propios fabricantes de estas barras incrementan estrategias con las cuales los clientes guarden sus cajas para la siguiente compra.

