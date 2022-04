Así debes tomar el café para quemar grasas

El café representa una de las infusiones más consumidas en todo el mundo, fundamental en el organismo durante las primeras horas de la mañana ya que la cafeína estimula al cuerpo en general. Además, un libro reveló que una dieta de cafeína será fundamental para adelgazar y quemar grasas, al mismo tiempo que acelera el metabolismo, disminuye el apetito y bloquea la absorción de calorías.

Se trata del libro The Coffee Lover’s Diet: Change Your Coffee, Change Your Life (La dieta del amante del café: Cambia tu café, cambia tu vida), publicado por el doctor Bob Arnot. El especialista afirma que el café en grano ligeramente tostado molido en casa y preparado con agua filtrada será esencial para tener mejores resultados en la dieta. Por lo tanto, tomando tres tazas diarias de esta infusión sin azúcar nos permitirá adelgazar en el corto plazo.

Además, Arnot manifiesta que la infusión debe ser acompañada de una dieta sana y también una rutina física exigente. En consecuencia, con comidas bajas en calorías y una actividad deportiva constante, podremos adelgazar y perder esos kilos de más. Para ser más precisos, el profesional explica que se deben evitar los alimentos altamente procesados y solo alcanzar las 1.500 calorías diarias.

Siguiendo esta explicación, los pasajes del libro explican que el café será vital para suprimir el apetito, permitiéndote así comer menos durante el día, evitando al mismo tiempo la incorporación de calorías extras que no necesitamos. Por lo tanto, la infusión será esencial en el marco de una dieta sana. Aunque lo cierto también es que se necesitan tener algunas recomendaciones.

Foto: Pixabay

Es que el consumo en exceso de la cafeína podrá desencadenar ataques cardíacos, dolores de cabeza, insomnio y mayores riesgos de fracturas óseas, osteoporosis e incluso depresión. Es por ello que solo debemos limitarnos al consumo de tres tazas de café por día, como máximo, dentro de una dieta sana. Aunque no estará de más consultar con profesionales de la salud acerca de esta técnica para adelgazar. Por otro lado, expertos sostienen que una taza de café americano no tiene calorías, una de café capuccino 100 calorías, una de latte 100 calorías y una de café carmel macchiato 180 calorías.