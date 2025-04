Tras la muerte de Memo del Bosque, en redes recuerdan la supuesta brujería que Karla Panini le hizo

Luego de una larga y dura batalla contra el cáncer, el productor Memo del Bosque falleció este lunes 7 de abril a los 64 años de edad, tras confirmarse su muerte, amigos, familiares y fanáticos de él lamentaron su deceso, algunos con mensajes y recuerdos de momentos que vivieron juntos.

Pero, también hubo quien señaló que su muerte podría estar ligada además de su lucha contra el cáncer, debido a una fuerte brujería de la que habría sido víctima y que supuestamente se le habría realizado Karla Panini, con quien trabajó en “Las lavanderas”.

Fue desde el año 2020 cuando en redes sociales circulares imágenes de los supuestos trabajos de brujería en los que Memo del Bosque podría haber sido víctima, pues su foto y nombre aparecían y junto al del productor también apareció el nombre de Karla Luna, ex amiga y excompañera de Panini en “Las Lavanderas”.

En las fotografías que le han dado la vuelta a las redes sociales se aprecia además de la imagen de Memo del Bosque junto con su nombre, frente a estos, un muñeco atado con cadenas y lazos, además de estar vendado del rostro con cinta negra y sobre el muñeco, unos collares con cuencas de color rojo y negro.

En redes hicieron la observación de que, las muertes de Karla Luna como del productor Memo del Bosque fueron muy similares pues ambos murieron de cáncer y su proceso fue muy lento y doloroso, por lo que usuarios de Instagram señalan que Panini supuestamente habría sido la responsable de estados trabajos de brujería. Hasta el momento la ex Lavandera Güera no ha dicho nada al respecto.

Fue en mayo del 2024 cuando el productor durante una entrevista dio su opinión sobre Karla Panini y la relación que ésta sostenía con su entonces mejor amiga Karla Luna, ante esto Del Bosque dijo que prefería mantenerse al margen de los escándalos pero que, él solo vio que tenían una buena relación.

Sin embargo, el fallecido productor mencionó sobre la supuesta brujería que Panini le habría hecho, pues, si tuvo conocimiento del rumor de los trabajos de magia negra que le habría realizado a Luna y de que a él también, pero, Memo prefería no involucrarse.

“Alguna vez escuche que hasta creo que a mi me tenían clavado con agujas y no sé qué, algo así escuche que una foto, no hago caso en esta parte, no me involucro no sé quién haya tenido la razón…” dijo el productor