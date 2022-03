¿Cuáles son los beneficios del té de tila?

Seguramente alguna vez has escuchado hablar sobre el té de tila y los múltiples beneficios que el cuerpo recibe al tomar una taza cada mañana, ¿pero conoces a detalle por qué todo el mundo ama esta bebida? Si la respuesta es no, no dejes de leer, pues te contamos todo lo que debes de saber para no dejar de tomarlo.

Y es que además de ser un relajante natural, ideal para las personas que sufren por altos niveles de estrés o ansiedad, el té de tila puede proteger al cuerpo de enfermedades, por lo que esta planta es una de las más utilizadas en la herbolaria para tratar una enorme lista de afecciones.

¿Por qué la tila es tan buena?

Las propiedades de la tila, como se conoce a la fruta de los árboles de género tilia destacan por ser una rica fuente de fitonutrientes, flavonoides y sustancias diaforéticas que ayudan a que el cuerpo tenga un correcto funcionamiento, así como prevenir la aparición de enfermedades cardiovasculares, el desarrollo de cáncer y la ansiedad, respectivamente.

Es por ello que no sólo se utiliza como una bebida que ayude a las personas a relajarse, a mejorar el ciclo del sueño o a aliviar la ansiedad, sino que es recomendada para proteger el organismo e incluso como un diurético natural con el que es posible desintoxicar el cuerpo y bajar de peso.

A continuación de enlistamos algunos de sus principales beneficios para que no dudes más y agregues la bebida a tu dieta diaria.

Reduce la ansiedad

Como te adelantábamos, gracias a sus sustancias diaforéticas, el té de tila se convierte en la bebida ideal para controlar y reducir la ansiedad. De acuerdo con un estudio del Journal of Ethnopharmacology determinó que estos efectos también se producen por las altas concentraciones de sedantes.

De hecho es una de las razones por las que es tan popular, pues es muy recomendado entre las personas que sufren de afectaciones como estas o que están muy sometidas al estrés.

Elimina el insomnio

Debido a las propiedades anteriores, resulta la bebida perfecta con la cual combatir el insomnio, por lo que se recomienda tomar una taza de té de tila al menos una hora antes de ir a la cama. Ya que sus efectos de relajación también ayudan a encontrar el sueño rápidamente.

Estimula la digestión

Si sufres de problemas como mala digestión, hinchazón, estreñimiento o colitis, la tila puede ayudar a reducir las molestias, y si se combina con una dieta rica en fibra, verás el doble de resultados. En ese mismo sentido, destaca que ayuda a desintoxicar el cuerpo de forma natural por su efecto diurético, por lo que también es muy recomendado su consumo en personas que quieren bajar de peso.

Por otro lado, se sabe que es antiespasmódica, por lo que ayuda a reducir los espasmos intestinales y por lo tanto el dolor; asimismo se ha comprobado que alivia los malestares causados por los cólicos menstruales.

Disminuye la presión arterial

De acuerdo con una investigación de la Universidad Federal de Minas Gerais de Brasil, el extracto de la tila es ideal para reducir la presión arterial gracias a ser una excelente fuente de tiliroside, el rutósido y el ácido clorogénico.

En ese mismo sentido, también se sabe que la planta ayuda a mejorar la circulación sanguínea por el efecto relajante que provoca en el cuerpo.

