Uñas acrílicas o de gel, ¿cuál es menos perjudicial?

Las uñas largas, fuertes y llenas de colores y diseños son el sueño de muchas, y no las culpamos, pues una manicura bien realizada puede ayudar a verte más elegante e incluso a lucir unas manos más estilizadas; sin embargo, el cuidado personal va más allá de colocar un par de capas de esmalte desde casa, sino que en muchas ocasiones las uñas postizas se convierten en nuestras mejores aliadas.

Pero al igual que todo en el mundo de la belleza, el poder lucir perfecta tiene más de un camino y en el caso de las uñas postizas siempre se debe de decidir entre dos opciones: ¿acrílicas o de gel? Y es que ambas tienen muchas ventajas, pero a la vez pueden ser perjudiciales para la salud de la uña, por lo que debes de tener mucho cuidado tanto en la aplicación como en los retoques.

Así que si eres de las que cada dos semanas están en su estética preferida para realizarse la manicura, debes de tomar en cuenta ciertos factores que te ayudarán a evitar una visita con un experto de salud que trate desde hongos hasta infecciones graves; cabe recordar que incluso famosas como Grettell Valdez, quien contrajo un virus, perdió parte de su dedo tras arreglarse las uñas con instrumentos no limpios.

Sin embargo, sabemos que a pesar de los riesgos, para muchas personas han sido una salvación al ayudarles a erradicar malos hábitos como morderse las uñas, pues el hecho de tenerlas arregladas y más estéticas (además del dinero invertido) estimulan a alejar las manos de la boca; recuerda que el morderse las uñas también puede traer otras afectaciones a la salud.

¿Cuáles son los problemas para las uñas?

Entre las principales diferencias entre ambas aplicaciones destacan los materiales que se utilizan, la forma en la que se usan y la duración que cada una tiene, pues mientras las de gel pueden tener una durabilidad de dos a tres meses, las acrílicas pueden durar hasta por seis meses, en ambos casos con sus respectivos retoques máximo cada tres semanas.

Además de la limpieza que haya en el lugar y los materiales y herramientas que tu estelista utilice, debes de saber que en ambos casos tus uñas están en contacto directo con químicos como monómeros y polímeros que ayudan a darle forma a la uña postiza. En muchos casos, con el paso del tiempo y si no se deja descansar la uña natural, se puede adelgazar significativamente y por lo tanto ser más frágil, contraer, hongos e infecciones como verrugas.

Mientras que otras personas pueden verse afectadas al tener reacciones alérgicas que dañen no sólo las uñas, sino también el dedo. De acuerdo con los expertos, esta situación se puede detectar si es que la uña pierde su grosos y brillo, un momento en el que son más propensas a contraer hongos o bacterias. En el mismo tema de las alergias, se sabe que el realizarse constantemente la manicura puede hacer que tus uñas se vuelvan menos resistentes a las aplicaciones de esmaltes.

Anteriormente te hemos hablado de las uñas amarillas, un problema que también se puede repetir por la aplicación constante de uñas de gel o acrílicas.

¿Qué recomendaciones seguir?

Siempre que te apliques uñas, ya sean acrílicas o de gel, debes verificar que todos los instrumentos con los que se te realice la manicura estén limpios y desinfectados para prevenir la transmisión de alguna infección o virus. Mientras que después de realizarte la manicura deberás tener cuidado de no golpearte los dedos, pues además de existir el riesgo de una uña rota, puedes dañar la matriz, que una vez lesionada ya no vuelve a tener su forma natural.

Por otro lado, en la aplicación debes de tener mucho cuidado y no esperar más de un mes para tus retoques, ya que de lo contrario, la parte más cercana a tus cutículas puede comenzar a guardar humedad y desarrollar hongos que requerirán de valoración médica.

Siempre que te realices la manicura presta atención en cómo tratan tus cutículas, pues aunque se ha normalizado cortarlas, puede ser un terrible error con el que tu uña quedará totalmente desprotegida ante infecciones y otros virus.

Úsalas sólo en ocasiones especiales, probablemente esta es una de las recomendaciones que más has escuchado, ya que te ayudarán a lucir unas manos preciosas sin arriesgar la salud de tus uñas. No olvides que la aplicación de extensiones postizas coloca una gran cantidad de químicos sobre tu uña que no la dejan "respirar".

