Grettell Valdez revela cómo contrajo el virus que le fue extirpado de su dedo pulgar | VIDEO

A través de su canal de YouTube, la actriz Grettell Valdez reapareció luego de confirmar que la cirugía que le realizaron en el dedo había sido todo un éxito.

Notablemente recuperada y con el pulgar vendado, la artista decidió publicar un video para explicar qué fue lo que realmente sucedió y cómo cree que contrajo el virus que le ocasionó la amputación de una parte de su dedo.

La artista de 45 años recordó que hace cinco años tuvo una operación similar para eliminar el cáncer que le detectaron en ese momento. Al respecto, Valdez detalló lo que vivió en esa ocación;

TE PUEDE INTERESAR: Grettell Valdéz: ¿Cuál es su estado de salud tras su cirugía del dedo pulgar?

Asimismo, Valdez reveló cómo entró dicho virus en su cuerpo, señalando que se había hecho manicure, con instrumentos no higiénicos y recomendó a las chicas que acuden a estos lugares que lleven su propio material.

"No se arriesguen o chequen que estén esterilizados, no se arriesguen por favor, y de una tontería que tal vez fue quitarme un padrastro, terminó en todo esto”.

Finalmente, la protagonista de telenovelas agradeció entre lágrimas a todos sus fans las muestras de cariño y afecto que ha recibido en este momento.

“Les doy un consejo… la vida es bien cortita, no sabemos en qué momento nos vamos a ir, y yo ya no tengo miedo, lo único que tengo miedo es no vivirla”, culminó.