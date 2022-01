Al borde del llanto, Grettell Valdéz pide oraciones antes de su cirugía: "Recen por mí" | VIDEO

Grettell Valdéz realizó un en vivo a través de su cuenta de Instagram para aclarar los rumores sobre la supuesta amputación de un dedo pulgar a la que se someterá, tras padecer cáncer.

La noticia de su cirugía fue una de las principales tendencias durante la semana; varios medios reportaron que la actriz padecía un presunto cáncer y por eso se amputaría el dedo, sin embargo, la actriz Grettell Valdéz aclaró su estado de salud en un video en el que pidió a los medios de comunicación no ser alarmistas.

“Los medios de comunicación lo ponen muy fuerte. Espérense tantito, no sean así. Es una palabra muy fuerte el que me vayan a amputar. Sí me tienen que cortar parte de mi dedo”.