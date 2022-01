Grettell Valdez se someterá a RIESGOSA cirugía que le hará perder una de sus extremidades | VIDEO

En este 2022, Grettell Valdez atraviesa por un momento complicado pues será sometida a una operación quirúrgica con el objetivo erradicar un virus que puede transformarse en cáncer.

Fue en 2018 que la artista reveló que había padecido esta enfermedad en uno de sus dedos pulgares, la cual superó tras realizarse una cirugía; sin embargo, hace algunas semanas durante uno de sus chequeos, la situación de su estado de salud se complicó.

“Hace como más de 4 años me dio un cáncer en el dedo, el cual me lo quitaron, me hicieron un injerto y pues desapareció. Hace poco fui a revisión y me dijo (el doctor) ‘hay un pedacito que no me gusta, te lo voy a quitar y lo mandamos biopsiar’, le dije ‘ok’”, contó la actriz