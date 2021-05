Grettell Valdez huye corriendo de los medios por este motivo

La actriz Grettell Valdez siempre se ha portado accesible con los medios de comunicación, incluso ha compartido momentos buenos y malos con la prensa, pero en su ultimo encuentro con los reporteros prefirió huir corriendo, debido a que no quería emitir ningún comentario sobre una situación personal.

Durante su llegada el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se "espantó" al ver a los reporteros, quienes la esperaban para hacerle unas preguntas sobre su esposo Leo Clerc, la Valdez prefirió apretar el paso y avanzar lo más rápido posible.

En vez de responder las preguntas, únicamente se concretó a decir: "Todo muy bien, todo muy feliz y contenta. Todo muy bien. Muchas gracias y nada", sin reparar en lo que le cuestionaban los medios.

Esto, luego de que se dio a conocer en el programa de televisión Ventaneando que Clerc estaba preso Suiza, tras haber sido acusado de fraude y lavado de dinero.

De acuerdo con el mismo medio, el esposo de la actriz escribió una carta para aclarar su situación legal y de esta forma no se viera afectada su imagen, por lo que los medios quería conocer el posicionamiento de Grettell.

En la carta de Clerc se lee: "Hace casi 10 años, a mis 29 años, cometí un error del cual me arrepiento hasta el día de hoy, un error que admití públicamente y que tuvo una sanción pública, error sobre el cual no pararé hasta resarcir a la sociedad de mi país cualquier daño que le haya causado, directa o indirectamente. Actualmente me encuentro en Suiza atendiendo mi situación jurídica en total libertad de movimiento".

Sin embargo, la actriz no ha comentado nada al respecto, pues se desconoce la situación legal de Clerc.

